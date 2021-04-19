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Çin'den 850 milyar dolarlık altın ithalatı hazırlığı

Çin, yerli ve yabancı bankalara büyük miktarlarda altın ithal etme izni verdi. Bu kapsamda, bir iki aylık bir periyod içerisinde ülkeye 850 milyar dolar değerinde altın girmesi bekleniyor.

Ekonomi 19.04.2021, 12:48
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Çin'den 850 milyar dolarlık altın ithalatı hazırlığı

Dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin'de Merkez Bankası, bugüne kadar ülkeye giren altın miktarına kota uyguluyordu ve bu kota yerel talebe göre şekilleniyordu.  Ancak, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Çin'in son dönemde bankalara büyük miktarlarda altın girmesine izin verdiklerini belirtti.

Çin'e altın götüren bankalardan birinde çalışan bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada son dönemde gönderilen miktarın 2019'dan bu yana en yüksek miktar olduğunu kaydetti. Kaynaklar ayrıca, 8.5 milyar dolar değerinde yaklaşık 150 ton altının Nisan veya Mayıs aylarında "sevk edilmesinin muhtemel olduğunu" açıkladılar. Çin'in altın ithalatının büyük kısmı ise Avustralya, Güney Afrika ve İsviçre'den karşılanıyor. 

Çin gümrük verileri ise, ülkenin Şubat 2020'den bu yana ayda ortalama 600 milyon dolar veya yaklaşık 10 ton değerinde altın ithal ettiğini gösteriyor. 2019'da ithalatı ayda yaklaşık 3.5 milyar dolar veya kabaca 75 ton olarak gerçekleşmişti.

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