Çin, 5 yılda 2.5 trilyon dolarlık hizmet ithalatı yapacak

Çin Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı raporda, Çin’in önümüzdeki beş yıl içindeki hizmet ithalatı hacminin 2,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi. Bakanlık tarafından, Shanghai’da devam eden 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) yayımlanan “2020 Çin Hizmet İthalatı Raporu”na göre, Çin’in hizmet ithalatının gelecek beş yılda toplam 2,5 trilyon dolara ulaşması ve küresel hizmet ithalatındaki payının da yüzde 10’u aşması bekleniyor.



Raporda, söz konusu dönemde turizm alanındaki hizmet ithalatının 1 trilyon doları aşacağına, fikri mülkiyet kullanım masrafı, bilişim hizmetleri, finans ve sigorta hizmetleri dâhil olmak üzere dijital hizmetlerin ithalat hacminin ise 1,3 trilyon doları geçeceğine dikkat çekildi.

Rapor, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasından bu yana Çin’in toplam ithalatının 4,7 trilyon doları bulduğunu ve yıllık ortalama yüzde 15,2 arttığını gösterdi. Bu süreçte, Çin’in hizmet ithalatının küresel hizmet ithalatının artışına katkı oranı yüzde 10,8’e ulaşırken, Çin küresel hizmet ticaretinin de lokomotifi oldu.



Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in ilgili kuruluşları tarafından yapılan tahminler, 2019’da Çin’in hizmet ithalatının, 400 bini Afrika ülkelerinde ve 3 milyonu Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerde olmak üzere 18 milyondan fazla istihdam sağladığını gösterdi.