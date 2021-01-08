Çin, 2020’de döviz rezervine 108 milyar dolar ekledi

Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, Çin’in döviz rezervi 2020 yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 38 milyar artarak 3 trilyon 216 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Böylece Çin’in döviz rezervi, 2020 yılında 108 milyar 600 milyon dolar artmış oldu.



Devlet Döviz İdaresi Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, Çin döviz piyasasının işleyişindeki istikrarın aralık ayında da genel olarak korunduğunu, aynı dönemde piyasa işlemlerinin rasyonel ve düzenli şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti. Wang Chunying, salgının yarattığı riskler ve uluslararası finansal piyasadaki belirsizliklere rağmen Çin’in döviz piyasasının istikrarının korunması için uygun araç ve koşullara sahip olduğunu dile getirdi.



Minsheng Bank’ın baş araştırmacısı Wen Bin, “Çin ekonomisinin sürekli toparlanması, döviz rezervinin istikrarı için sağlam bir temel oluşturdu. Diğer yandan, Çin’in makro ayarlamaları ve döviz yönetimi gibi politikaları kurdaki dalgalanmaların dengeli ve makul bir seviyede korunmasını sağladı, sınır ötesi sermaye akışının dengesini ve döviz piyasasının istikrarlı işleyişini korudu” şeklinde konuştu.