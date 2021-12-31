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Çimentoya 100 TL daha zam bekleniyor

Çimentoya son 2-3 ayda yüzde 140 zam gelirken, yeni yılda fiyatların 100 TL daha artacağı iddia ediliyor.

Ekonomi 31.12.2021, 14:13
Çimentoya 100 TL daha zam bekleniyor

Çimento fiyatları son 2-3 ayda yüzde 140 arttı. Ton fiyatı 250 TL’den 600 TL’ye yükseldi. Yeni yılda ton fiyatının 100 TL daha artacağı iddia ediliyor. Bu konuda hammadde olarak çimento kullanan hazırbeton firmalarına, çimento üreticileri tarafından sözlü bilgi verildiği ifade edildi. Sektör temsilcileri tarafından, fiyat artışlarından dolayı birçok müteahhidin yeni projeye başlama isteğinin azaldığı dile getirilerek, son dönemde yeni projelerin yüzde 30’nun askıya alındığı kaydedildi. Beton üreticileri son aylarda çimentoya sık sık zam yapıldığını, bu nedenle beton fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını aktararak, “Şimdi dolarda sert düşüş oldu. Ancak biz indirim beklerken, yeni yıla zamla gireceğiz. 100 TL zam yapacaklar. Böylece fiyatı 700 TL’ye çıkacak. Piyasa bunu nasıl kabul edecek onu düşünüyoruz” açıklamasını yaptılar.

Maliyetin yüzde 40’ı çimento

Çimento üreticilerinden telefonla zam yapılacağı bilgisini aldıklarını belirten Onur Beton ve Park Life Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Onur, “Dolar kurunun çok hızlı arttığı dönemde 200 liralık bir artış yapacaklarını söylediler. Kur düşünce ‘yılbaşından sonra 100 TL zam yapacağız’ dediler. Ancak henüz yazılı bir bilgi gelmedi” açıklamasını yaptı. Son 3 ayda sert yükselen fiyatların yeni başlayacak projelerin hızını da kestiğini aktaran Onur, “Bundan dolayı son 3 ayda neredeyse yeni müşteri edinemedik” dedi. Hazırbetonda maliyetlerin yüzde 40’lık kısmını çimentodan oluştuğunu dile getiren Onur, dolayısıyla bunun beton fiyatlarını da yukarı çekeceğini söyledi.

Fiyat Kontrol Komitesi denetlemeli

Değişenken kur yüzünden enerji ve akaryakıt fiyatlarının da çok yükseldiğine dikkat çeken Onur, “Bu unsurların çimento ve beton fiyatlarını yükseltmemesi için devletin bu konuda bir adım atması gerekir. Piyasalar kendi kendilerine bu işleri düzeltemiyorlar” dedi. Onur, yeniden ayarlama yapıldıktan sonrada Fiyat Kontrol Komitesi’nin bu konuda gözetim ve denetim yapması gerektiğini ifade etti.

“Rekabet Kurumu devreye girmeli”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, geçen yıl ton fiyatı 150 TL olan çimento fiyatının, yıl içinde 600 TL seviyesine çıktığını belirterek, “Şu anda Sakarya, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara Malatya gibi birçok ilden çimentocuların yeni yılda yüzde 20 oranında zam yapacağı haberlerini alıyoruz. Ancak bu oranları piyasa açısından gerçekçi ve etik bulmuyoruz” dedi. İş adamları olarak şirketlerin kar edemeden uzun vadede ayakta kalamayacağını aktaran Tellioğlu şöyle konuştu: “Enerjide maliyet artışı var bunu kabul ediyoruz. ‘Çimentocular maliyetlerimizin yarısından fazlası enerji” diyorlar. Peki bu süreçte enerjiye yüzde 400 za m mı geldi? İtirazımız bu aşırı fahiş zamlara. Şimdi döviz kurları aşağı inerken, zam yapmak taştan kaleye kafa atmaya benziyor. Atarsan da sonucu belli olur.”

Konut fiyatları AB seviyesine çıktı Yaşanan fiyat artışlarını sektörde kartelleşme olarak adlandıran Tellioğlu, “Rekabeti ortadan kaldıran bir durum yaşanıyor. Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın bu doğrultuda görevini yapmasını bekliyoruz” dedi. Projelerin durabileceğini, bunun da kentsel dönüşümün durması anlamına geldiğini söyleyen Tellioğlu, “Vatandaşın konuta erişimi zorlaşacak. Müteahhitler de fiyatlarını artırmak zorunda kalacak. Alım seviyesi bu gidişle Avrupa ölçülerine çıkacak ve ortalama 2 milyon TL’nin altına konut bulunmayacak” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dünya.com
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