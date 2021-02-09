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ÇİMENTO SEKTÖRÜ PANDEMİYE RAĞMEN HEM ÜRETİMDE HEM İÇ SATIŞLARDA ARTIŞI YAKALADI

2020 yılı Kasım ayında 2019 yılına göre çimento üretimi %32, iç satışlar %30 arttı. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ise çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %24,9’luk bir artış yaşandı. 2020 yılı 11 aylık dönemde önceki yıla göre iç satışlarda %20,7 artış gerçekleşti

Ekonomi 09.02.2021, 12:09
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ÇİMENTO SEKTÖRÜ PANDEMİYE RAĞMEN HEM ÜRETİMDE HEM İÇ SATIŞLARDA ARTIŞI YAKALADI

Çimento sektörünün çatı birliği olan TÜRKÇİMENTO sektöre ait 2021 yılının Ocak ayı ihracat rakamları ile üyelerinin 2020 Ocak-Kasım üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanmanın etkisi devam ediyor. Buna göre;

 

2020 yılı Kasım ayında çimento üretimi ve iç satışlarda, 2019 yılı Kasım ayına göre %32 ve %30 ile büyük oranda artış yaşandı.

 

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde, TÜRKÇİMENTO üye fabrikalarının üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %24,9 artarak 66 milyon tona ulaştı. İç satış rakamları ise aynı dönemde bir önceki yıla göre %20,7’lik bir artışla 51 milyon tona yükseldi. Yine bu dönemde üretilen çimentonun %22,5’i ihracata konu oldu.

2021 yılına ihracatta daralma ile başladık

 

2021 yılının ilk ayında sektörün toplam ihracat miktarı %24,2 oranında azalarak 1,8 milyon ton oldu. Bu dönemdeki ihracat geliri ise %12,6 azalışla 71,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde çimento ihracatı 4,3 oranında artarak 1,2 milyon tona yükselirken, klinker ihracatı ise 30,2 azalarak 0,6 milyon tona indi.

TUİK verilerine göre, 2021 Ocak ayında sektörün ihracatını en çok arttırdığı ülke İspanya olmuştur. Bu ülkeyi Fas ve Suriye izlemiştir.

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