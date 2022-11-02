Çilek üreticisi kadınlara Başkan Erdem’den tam destek

Nilüfer’in İnegazi Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle son iki yıldır çilek üreten kadınlar, daha geniş alanda üretim için Başkan Turgay Erdem’den destek istediler. “Elimizden tutun” diyen üretici kadınlara, Başkan Erdem destek sözü verdi.

Nilüfer’in kırsal mahallesi İnegazi’de çilek üretimi yapan kadınlar elde ettikleri başarıyla örnek oldular. İki yıl önce Nilüfer Belediyesi’nin ücretsiz verdiği fidelerle çilek üretimine başlayan kadınların yüzü, bol ve kaliteli üretimle güldü. Bölgede örnek olan kadınlar şimdi daha geniş alanda çilek yetiştirmek istiyor. İnegazi’nin meşhur çilekleriyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden üretici kadınlar hem teşekkür etti, hem de yeni bir destek daha istedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz, Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay ile İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın’ın da yer aldığı ziyarette, kadınlar, çilek üretiminde geldikleri noktayı Başkan Erdem’e anlattı. Çok iyi sonuçlar elde ettiklerini ve çileklere büyük talep olduğunu belirten kadınlar, Nilüfer Belediyesi’nden bir kez daha fide desteği istediler.

Kadınlar adına konuşan Sultan Demir, “Son iki yıldır çilek yetiştirerek güzel kazanç sağladık. Çalışmayı, üretmeyi seviyoruz. Elimizden tutun daha çok üretim yapalım” diyerek taleplerini iletti. Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Erdem de, fide desteği için gerekli çalışmanın hemen yapılacağını belirtti. İnegazi’nin meşhur çileğinin daha geniş alanda üretilmesini istediklerini ifade eden Başkan Erdem, çileğin satışı konusunda da yardım sağlayabileceklerini söyledi.