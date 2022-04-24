Çilek tarlasında çocuklarla hasat şenliği

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 60 dönüm araziye 2 milyon liralık çilek yatırımı yapan İm-Tar Tarım, ilk hasadı 23 Nisan’da düzenlediği hasat şenliğinde yüzlerce çocukla gerçekleştirdi.

“Yedigöze Barajı İmamoğlu Sulama Projesi” ile suya kavuşan topraklarda çiftçiler arazilerini alternatif tarım ürünlerinin ekimiyle ilçe ekonomisine kazandırdı. İmamoğlu ilçesinin ilk ve en büyük çilek bahçesi yatırımını gerçekleştiren İm-Tar Tarım firmasının ortakları Hakim Bakcan, Mehmet Çabuk ve Mustafa Bakcan ise, 2 milyon TL yatırım yaptıkları 60 dönüm çilek tarlasında ilk hasadı ilçedeki çocuklarla birlikte şenlik düzenleyerek gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca ve yüzlerce öğrencinin aileleri ile birlikte katıldığı şenlikte çilekler hasat edildi.

Hedef 300 dönüme çıkarmak

İm-Tar Tarım ortaklarından Hakim Bakcan, çilek hasadını çocuklarla birlikte gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "İmamoğlu ilçesinde alternatif ürün aramaya başladık. Yıllardır burada tarımla uğraşıyoruz. Alternatif ürüne karar vermeden önce yer fıstığı ve mısır üretimi yapıyorduk. Çileğe karar verdikten sonra cins ve toprak analizi yaptık ve çilek üretimi için verimli bir arazi olduğuna karar verdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızla birlikte hasadımızı yapalım istedik” diye konuştu.

Firmanın ortaklardan Mehmet Çabuk ise çilek tarlasını 300 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Çocuklarımızı burada ilk hasatta görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.

Üniversiteli çiftçi Mustafa Bakcan, yeni nesil tarımda ilçede örnek bir yatırım gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, “Üniversiteyi yeni bitirdim. Alternatif tarım ürünü araştırdık. 60 dönüm araziye çilek ektik. Çocuklarla birlikte şenlik havasında hasat yapmak istedik. Hedefimiz Avrupa’da İmamoğlu ilçemizi çilekle de temsil etmek” ifadesini kullandı.

Devlet destekledi, çiftçi üretti

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk, "Yedigöze Barajı İmamoğlu Sulama Projesi” ile arazilerin suya kavuşması ile ilçede çiftçilerin yatımlarını genişlettiğini kaydederek, “İlçemizde bu topraklarda pamuk, mısır soya ekimi arttı. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak proje ofisi kurduk ve alternatif ürünlerin dışında katma değeri yüksek ürünler yetişmesi için araştırmalar yaptık. Girişimci 3 arkadaşı bir araya getirdik. İlçenin en büyük çilek yatırımı oldu ve 60 dönüm çilek bahçesi kuruldu. Dekarda 5 ton çilek verimi bekliyoruz. 60 dekar alan çilek arazisini 300 dekara çıkarmayı hedefliyorlar ve İmamoğlu çileğini yurt dışına ihraç edeceğiz" dedi.

Anahtar teslim çilek yatırımının hazırlıklarını yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Toksöz, bölgede yetişen çileğin değerli olduğunu kaydederek, “Silifkeliyim. Anahtar teslim kurulum ile çilek tarlası hazırlandı ve İmamoğlu’nda güzel bir verim yakalandı. İmamoğlu çileğinin ihracata gideceğini düşünüyorum. Burada yetişen çileğin aroması, lezzeti, yola dayanıklılığı daha fazla. İmamoğlu’nun çilek üretim merkezi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, ilçede çiftçilerin desteklenmesi noktasında devletin tüm imkânları ile çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca da bu şenliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hasat şenliğinde çocuklar hasır sepetlerle tarlada çilekleri topladı.