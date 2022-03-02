Çileğin geleceği Aydın’da masaya yatırıldı

Türkiye’nin ve Aydın’ın en fazla çilek üretim merkezlerinden biri olan Sultanhisar’da ‘çilek’ konuşuldu. Sağlıklı çilek üretimi ve ihracatının ele alındığı toplantıda sektörün uzmanları ve paydaşları bilgilerini paylaştı. Toplantıya moderatörlük yapan Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği (EİB) Başkanı Hayrettin Uçak, Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinin ihracat pazarlarına olan olumsuz etkilerini azaltmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2022 yılında “Pestisitle Mücadele Yılı” kapsamında, bir yandan, “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projesini genişletme kararı alırken, diğer yandan taze meyve sebze ürünlerinin üretim sezonlarıyla uyumlu olarak “Sektörel Değerlendirme Toplantıları” düzenledi. Serinin son toplantısı ise çilek üreticileri, komisyoncuları, aracıları ve ihracatçılarıyla paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Türkiye’nin 2. büyük çilek üretim üssü olan Sultanhisar’da gerçekleşti.

Sultanhisar’daki bir otelde Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, ADÜ Sultanhisar MYO Öğretim Üyesi Dr. Şebnem Nalan Akaroğlu ve Sultanhisarlı çilek üreticisi Nihat Özyiğit konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş ve belediye yetkilileri, sektörle ilgili üreticiler, tüccarlar ve ziraat mühendisleri başta olmak üzere ilçe tarım ve orman müdürleri de hazır bulundu.

“Aydın şu anda Türkiye’de en fazla çilek üretilen Mersin’den sonra ikinci şehir”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’deki toplam çilek üretiminin yüzde 12’sinin Aydın’da Aydın ilinde de en fazla üretimin Sultanhisar’da olduğunu ifade ederek, “Aydın şu anda Türkiye’de en fazla çilek üretilen Mersin’den sonra ikinci şehir. Ege Bölgesinde ise birinci şehir konumundadır. 2021 yılında Türkiye genelinde 43 ülkeye 42 bin ton ve 46 milyon dolar değerinde taze çilek ihracatımız oldu. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 87’lik bir artış yakaladık. Bu sürece katkı veren tüm paydaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Çilek; hem dondurulmuş hem de kurutulmuş olarak da birçok ülkeye ihraç ediliyor olması ise bu sektörün önemini gösteriyor. Ancak ihracatta büyük soruna yol açan çilekteki pestisit sorunu hakkında üreticiyi bilgilendirmek gerekiyor. Bu amaçla çilek üreten illerde toplantılar serisi düzenledik. Ürünün ilaçlamasında doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik uygulamalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz. Bunu engellemek adına projemizde üretim alanlarından numuneler alarak pestisitlerin doğru kullanımını sağlıyoruz. Projemize ilk çilek bahçelerinden bin 500 dekar alandan numuneler alarak başladık. Numunelerdeki kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye’nin limitlerine uyumlu çıkmıştır. Zaten ihracatımızdaki başarı da bunun en önemli kanıtıdır. Bunu da korumak hepimizin görevi” dedi.

“Rusya’ya dolaylı olarak giden ürünlerle birlikte toplamda bir buçuk milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatımız söz konusudur”

Uçak, Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinin en büyük ihracat pazarları olan bu ülkelere yansımaması için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Perşembe günü Rusya Büyükelçisi ile toplantı düzenleyeceklerini de ifade eden Uçak, “Rusya’ya dolaylı olarak giden ürünlerle birlikte toplamda bir buçuk milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatımız söz konusudur. İnşallah ihracatta sıkıntımız olmayacak. Bu ülkeye ihracatımızla alakalı Perşembe günü Rusya Büyükelçisi ile bir toplantımız olacak. Türkiye-Rusya arasındaki düzenli ilişkilerin bozulmamasını temenni ediyoruz. Ancak Ukrayna pazarımız büyük sıkıntıda. Oraya giden araçlarımızı geri çekemedik. Yoldaki araçlarımızı geri çekerek ürünleri diğer ülkelerde ve iç pazarda erittik” dedi.

“Amaç, Aydın’ı bir tarım üssü haline getirmek”

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, çilek üretiminde Mersin’den sonra Aydın’ın ikinci sırada olduğunu kaydederek "Dünya çilek üretimde Çin 1’inci, Türkiye ise 546 bin tonla 5’inci sırada. Ülkemizde 19 bin hektar alanda 670 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Aydın’da bin 638 hektar alanda 66 bin ton üretim mevcut. Aydın, Ege Bölgesi’nde üretimde birinci ve Türkiye üretiminin yüzde 10’unu karşılıyor. Çilek alanlarımızın yüzde 47’sinde iyi tarım uygulamaları yürütülüyor. 16 ülkeye olan 2 milyar dolara ulaşan ihracatımız var. Amacımız, çilek başta olmak üzere tarımsal hasılayı artırmak için üretici, ihracatçı ve sanayici ile hep birlikte çalışarak ülke tarımında Aydın’ı bir tarım üssü haline getirmek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, ADÜ Sultanhisar MYO Öğretim Üyesi Dr. Şebnem Nalan Akaroğlu ve Sultanhisarlı çilek üreticisi Nihat Özyiğit de konuşmalarında çilek ile ilgili yapılan çalışmaları ve üreticilerin yapması gerekenleri dile getirdi. Toplantı soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.