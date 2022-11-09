Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda TIR kuyruğu bitmiyor

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Tır kuyruğunun 6 kilometreyi bulduğu gümrük kapısında sürücüler, Çıldır-Aktaş Gümrük kapısından geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor.

Türkiye’nin artan ihracatı ve Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz’de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.