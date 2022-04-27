Çiftçiye hibe destekli traktör

Mersin’de orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) çerçevesinde geçen yıl toplam 297 aileye 14 milyon 600 bin TL faizsiz kredi desteği verilirken, bu sene de Erdemli’de ilk hibe destekli traktörler çiftçilere teslim edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerinin kırsal alanlarda kalkındırılması, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla hibe destekli kredi vermeyi sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda Erdemli ilçesine bağlı kırsal Kayacı Köyünde ORKÖY kredisi kullanan 6 aileye, yüzde 20 hibe destekli traktörleri törenle teslim edildi.

23 traktörden 6’sının kırsal Kayacı Mahallesi’ne verildiğini belirten Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "ORKÖY kredilerinin vatandaşlarımız tarafından tercih edilmesinin en önemli sebebi ülkemizdeki en cazip şartlarda bulunan kredi imkanlarına sahip olması. Yüzde 20’si hibe olmak üzere geriye kalan yüzde 80’i ise sıfır faizli 7 yıl geri ödemeli şartlara sahip olmasından ötürü vatandaşlarımız bunu tercih ediyorlar, talep ediyorlar" dedi.

Akduman, "Geçtiğimiz yıl Mersin genelinde 297 ailemize 14 milyon 600 bin TL kredi desteği sağladık. Tabi bunun yüzde 20’sinin hibe olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bu senede aynı şekilde 14 milyon TL başlangıç ödeneğimiz, ama İnşallah biz bunu zamanında teçhizatını yapıp vatandaşlarımıza kullandırma imkanını sağladığımız andan itibaren temmuz ayında ek bir ödenekte talep etme imkanımız olacak. Ümit ediyoruz geçmiş yıldan fazla bir miktar 2022’de kullandırma imkanımız olacak" diye konuştu.

Krediden faydalanan yöre sakinleri ise memnuniyetlerini ifade ederek, aldıkları traktörü bahçelerinde, seralarında ve orman işlerinde kullanacaklarını, traktörlerin aile bütçelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Traktörlerin anahtarları Milletvekili Hacı Özkan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından çiftçilere teslim edildi.