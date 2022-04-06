Çiftçiye dronlu ilaçlama desteği

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi ile ilçe tarım ve orman müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde Sivritepe Mahallesinde bulunan 6 bin dekar Buğday alanı drone ile ilaçlandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş birliğinde, Sivritepe Mahallesinde buğdayda süne mücadelesi uygulamalı olarak drone teknolojisi ile yapıldı. Sivritepe Mahallesinde ilk kez yapılan drone ile ilaçlama programına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Korkutan, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Yenişehir Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, ilçe ziraat odaları başkanları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Yüzde 90 su tasarrufu, yüzde 40 ilaç tasarrufu

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün yapmış olduğu Buğdayda süne ile mücadelede drone teknolojisinin kullanılmasının zamandan, işçilikten, yakıttan, amortisman giderlerinden ve emekten tasarruf edildiğini belirten Beşikci, “Gerek pandemi gerekse Rusya ve Ukranya savaşı gibi küresel düzeyde yaşanan olumsuzluklar, dünyada son dönemde gıda fiyatlarını oldukça artmasına neden oldu. bunun yansımalarını ülkemizde de hissediyoruz. Bizlerde bu noktada Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü olarak ziraat odalarımız ve tarım sektörünün aktörleriyle iş birliği içerisinde giderek Yenişehir’de ekilmemiş bir karış arazimiz kalmaması ve ürün çeşitliğimizi, verimimizi maksimuma çıkartmak için bir dizi çalışmaları hayata geçirdik. Bunlardan en önemlilerinden biri olan girdi maliyetlerini azaltmak, gerekse tarımsal verimliliği artırmak için teknolojik ürünlerden faydalanmak istiyoruz. Bugün Yenişehir ilçemizde toplam 6 bin dekarlık alanda, süne ilaçlaması, tüm birleşenlerimizin ortaklığıyla drone teknolojini kullanarak birlikte yapacağız. Tarım kenti olan Yenişehir ilçesi yıllık geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlamadan kaynaklı 12 milyon TL’lik zararımızı olduğu ortaya çıkardık, bu teknolojiyle önemli ölçüde tasarrufa gireceğiz. Gerek su, akaryakıt, tarladaki traktör tekerlek izi zararlarını önleyerek çiftçimiz ve ülkemizin kazanmasına vesile olacağız” dedi.