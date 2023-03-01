Çiftçilere tıbbi aromatik bitki desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tarım sektörünün ekonomik değeri yüksek ürünlerinden tıbbi aromatik bitkilerin uluslararası piyasalarda pazarlanabilmesi için çiftçilere verdiği teknik destek sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde gerçekleştirilen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini Samsun’un tüm ilçelerine yaymak için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışma kapsamında tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği paydaşları olan işletmeler, yerel eylem grupları, birlik ve kooperatif üyeleri ve çiftçilerle bir araya gelindi. DOKAP - ANG Vakfı iş birliği ile yürütülen ‘DOKAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi’ Danışmanı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan, Konya Teknik Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Rabia Serpil Günhan ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca‘nın yer aldığı ekibin teknik gezisinde çiftçilere destek çalışmaları görüşüldü.

Rapor hazırlanacak

Alaçam, Kavak ve Ladik ilçelerine yapılan teknik gezide tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin alt yapısının geliştirilmesi ile üretim, pazarlama ve markalaşma süreçlerinde izlenmesi gereken yol haritası planlandı. Gezi sonrası hazırlanan rapor ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde il genelinde eğitim programları düzenlenecek.

“Destek vermeye devam edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından itibaren tıbbi nane, adaçayı, ekinezya, salep, sarımsak, karabuğday, kinoa, lavanta, muşmula, maviyemiş, sumak ve kuşburnu olmak üzere 14 ürün 937 dekar alanda üretime destek sağladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “2023 yılında ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bu yıl ayrıca çiftçilerimize 40 bin ekinezya, 450 bin adaçayı, 450 bin kekik ve 300 bin adet lavanta fidesi ile 15 bin adet kuşburnu ve 15 bin adet aronya fidanı desteği sağlayacağız. Tıbbi aromatik bitkilerin tarımının kentimizde daha da yaygınlaştırılması için başlattığımız çalışmaları artırarak sürdürüyoruz. Kentimizin tarımdaki hedefleri açısından bu çalışmaya büyük önem veriyoruz” dedi.