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Çiftçilere milyonlarca fide dağıtıldı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 9 milyon 950 bin adet fide dağıtıldı.

Ekonomi 18.04.2022, 14:08
Çiftçilere milyonlarca fide dağıtıldı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 9 milyon 950 bin adet fide dağıtıldı.

Çiftçilere verdiği destekler büyük takdir toplayan Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi, çiftçilere Arpa, Buğday, mercimek, Gübre, yem, canlı hayvan, arılı kovan, süt sağım makinası, zeytin fidanı, fıstık fidanı, slajlık mısır ve buna benzer birçok desteğin ardından bugün de 9 milyon 950 bin fide dağıttı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım töreninde, artık ekilecek alanın kalmadığını ve ekili alanlardan daha fazla verim alınması için Fırat’ın suyuna ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

“80 bin dekar ekili alanımız şuanda 300 bin dekara çıktı”

Verdikleri desteklerle 80 bin dekar alanın 300 bin dekar alana çıktığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak, çiftçilerimize Arpa, Buğday, mercimek, Gübre, yem, canlı hayvan, arılı kovan, süt sağım makinası, zeytin fidanı, fıstık fidanı, slajlık mısır ve buna benzer birçok destek verdik. Bu desteklerimizle 80 bin dekar ekili alanımız şuanda 300 bin dekara çıktı. Artık bundan sonra ekecek alan kalmadı.

“Fırat’ın suyuyla 5 kat daha ürün verimi alacağız”

Ekili 300 bin dekar alanı suyla buluşturduklarında 5 kat daha verim alacaklarının altını çizen Tahmazoğlu, “Hayalimiz inşallah Fırat’ın suyunu Gaziantep’e getirip çiftçilerimizle buluşturmak. Böyle olduğu zaman 300 bin dekarımız 5 kat daha fazla ürün verecektir. Sulama projelerine daha çok destek vermemiz gerekiyor. Çünkü tarım çok önemlidir. Hiç kimse aç yaşayamaz. Bunu pandemi döneminde gördük. 5 yıldan beri çiftçimize verdiğimiz desteğin önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

“Hayalim fidelerimizi vatandaşlara dağıtmak”

Hayalinin vatandaşlara da fide dağıtmak olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, “Şuanda fidelerimizin dağıtımına başlıyoruz. Fidelerimiz gerçekten Türkiye’nin en kaliteli fideleridir. Geçen sene 5 çeşit fide dağıtmıştık. Bu sene 6 çeşide çıkarttık. İnşallah bölgemizin de damak zevkine uygun fideleri toprakla buluşturacağız. Hayalim vatandaşlara da bu fideleri dağıtarak evde saksıda hem günlük ihtiyaçlarını karşılasınlar hem de onun zevkine varsınlar istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Şahinbey destek verdikçe bizimde desteklerimiz artıyor”

Şahinbey Belediyesi’nin çiftçiye verdiği her destekle kendilerinin de desteklerinin arttığını belirten Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, “Her geçen gün çiftçiye olan destekler artıyor. Sadece bir ay içerisinde buğday, arpa ekilişi yapılan alanlara dekarına 152 TL ödeme yaptık. Şahinbey Belediyesi verdiği desteklerle ekiliş alanlarını arttırıyor. Buda bizim daha çok destek vermemiz anlamına geliyor. Sulamayla ilgili başvuran bütün çiftçilerimize yüzde 50 hibe desteği vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Şahinbey Belediyesi Türkiye’ye model oluyor”

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise, “Bu sene fide dağıtımının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene verilen desteğin ilçemizde oluşturduğu katma değer 90 milyon TL’dir. Dünyadaki güçlü ülkelerin güçlü olmalarının nedeni tarım alanında yapmış oldukları üretim ve yeraltı kaynaklarıdır. Çok ciddi yeraltı kaynakları olan bir ülkedeyiz. Kendi kendine yetebilecek tarımsal kapasitesi olan bir ülkeyiz. Şahinbey belediyemizin yapmış olduğu bu destekler kendi kendine yetebilen bir model olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Fide alan çiftçiler ise, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, tarımsal alanda istedikleri her şeyi Şahinbey Belediyesinin kendilerine verdiğini söylediler.

Konuşmaların ardından çiftçilere, domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuzdan oluşan 9 milyon 950 bin fide dağıtıldı.

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