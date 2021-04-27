Çiftçiler kendi enerjilerini üretiyor

Gaziantep’in Araban Ovası’nda çiftçiler, tarlalarına kurdukları güneş panelleriyle elektrik maliyetlerini yüzde 50 düşürüyor.

Gaziantep’in Araban ilçesindeki çiftçiler, artan enerji maliyetleri dolayısıyla tarlalarına güneş paneli kurmaya başladı. Kurdukları paneller sayesinde enerji maliyetinin önemli bir oranda azaldığını söyleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilerin güneş panellerine yoğun talep gösterdiğini söyledi. Araban ovasında 250 bin dönümlük tarım arazisi bulunduğunu vurgulayan Altun, burada yılın 10 ayı güneş görüldüğünü ifade etti. Artık her kuyunun başında bir panel kurulmaya başlandığını söyleyen Altun, elektrik masraflarının önemli oranda azaldığının altını çizdi.

“Maliyeti önemli oranda düşürüyor”

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilerin güneş panellerine yöneldiğini, bunun da enerji giderlerini önemli oranda azalttığını vurguladı. Altun, “Elektrik girdileri çok yüksek olduğu için çiftçilerimiz panele yöneldiler. Hemen hemen yılın 12 ayının 10 ayında güneş gören bir ilçeyiz. Birçok çiftçimiz enerjilerini panelden alıyorlar. Çiftçilerimiz bu güneş panellerine yoğun talep gösteriyor. Maliyetinin düşürdüğü için çiftçilerimiz elektriğini panelden alıyor. Şuan her kuyunun başına bir panel konulmaya başlandı. Yaklaşık 3 bin dönümde yapılıyor. 250 bin dönümlük arazimiz var. Bunun yüzde 50’sinde sulama yapılıyor. Araziler genelde sondaj sulamasıyla sulanıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Bölgemizin de güneşli olması dolayısıyla çiftçilerimiz panele yöneldi. Devlet desteği olursa çiftçilerimizin çoğu bu panelleri kullanır” diye konuştu.