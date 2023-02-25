Çiftçiler gece çadırda gündüz tarlada

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen illerden olan Kilis’te hayat normalleşmeye başladı. Kilisli çiftçiler akşam çadırda gündüz tarlada çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Kilis’te hayat yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Kilisli çiftçiler, gece çadırda gündüzde arazide çalışıyor.

Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Güven Özdemir, hayatın devam ettiğini belirterek üretime devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kilisli çiftçilerin gece çadırda gündüz tarlasında üretime devam ettiğini vurgulayan Özdemir, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden 11 ilimiz etkilendi. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Özellikle, bu bölgelerimizde bitkisel üretimde Türkiye’nin yüzde 20’sini karşılıyor. Bu afete rağmen çiftçilerimiz üretime başladı. Şuanda tarlalarda çiftçiler mecburen üretim yapmak zorundalar. Çiftçilerimiz, gece çadırda gündüzde arazide çalışmaya devam etmektedir. Her şartta üretime devam ediyor. Eğer bunu yapmazsak gıda sıkıntısı meydana gelecek. Zaten bu sene kuraklık var bunla beraber bazı ürünlerin acilen ilaçlanması, çapalanması ve gübrelenmesi gerekmektedir" dedi.

Çiftçi Mehmet Canbakış ise, "Şuanda Gaziantep fıstığı ilaçlanmasını yapıyoruz. Yaptığımız ilaçlanmanın sebebi ağaçların soğuğa karşı mücadelesidir. Biz bu mücadeleyi yapmazsak ileriye dönük hasar olur. Karagözde hasar olduğundan dolayı verim düşüklüğü olur. Verimin düşük olması bizim ve tüketicinin zararınadır" diye konuştu.