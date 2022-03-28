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Çiftçi ve şahıs firmaları için uzaktan hesap açma hizmeti başladı

Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşlarından oldu.

Ekonomi 28.03.2022, 11:41
Çiftçi ve şahıs firmaları için uzaktan hesap açma hizmeti başladı

Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşlarından oldu.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, şahıs firmaları ve çiftçilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşlarından biri oldu. 31 Haziran tarihine kadar Kuveyt Türk’te görüntülü görüşmeyle hesap açan şahıs firmaları ve çiftçilerin, kampanyadan yararlanacağı belirtildi.

Şahıs firmaları ve çiftçiler işinin başından ayrılmıyor

Verilen bilgiye göre, yeni uygulama sayesinde şahıs firmaları ve çiftçiler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle şubeye gitmeden uzaktan hesap açılışı yapabiliyor. Bunun için bireysel hesap açılışında olduğu gibi mobil uygulamadaki ‘başvuru’ ekranına tıklanarak ilgili form ve belgeler ekleniyor. Ardından yapılan görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde hesap açılabiliyor.

“Şahıs firmalarının ve çiftçilerimizin yanındayız”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Çiftçilerimizin ve şahıs firmalarının finansmana ulaşma, bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı şekilde yapma gibi ihtiyaçlarına teknoloji ve inovasyon eksenli hızlı çözümler geliştiriyoruz. Uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetimizi, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bireysel tarafta başlatan ilk kurumlardan biri olduk. Burada ciddi mesafeler kat ettik, deneyimler elde ettik. Şimdi de, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirerek şahıs firmaları ve çiftçilerimiz için yeni bir adım attık. Katılım finans alanında bir ilki daha gerçekleştirerek, şahıs firmaları ve çiftçilerimiz için hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetimizi devreye aldık. Şahıs firmaları ve çiftçilerimiz, çok kısa bir sürede hesap açıp Kuveyt Türk Mobil’i kullanmaya başlayabiliyor. İnovatif ve teknolojik hizmetlerle dönüşmeye, müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

CebimPos ile ödemelerini güvenli ve hızlı şekilde alma imkânı

Yapılan açıklamaya göre, bankanın akıllı cep telefonlarını POS cihazına dönüştürerek ödeme alınmasını sağlayan tahsilat çözümü CebimPOS sayesinde tüm şahıs firmaları ve çiftçilere ücretsiz ve aidatsız tahsilat/ödeme alma imkânı da sunuluyor. Sanal POS sisteminin altyapısıyla kullanılan tahsilet çözümünde, yapılan kartlı ödeme işlemlerinde 3D Secure ve GO - Güvenli Öde altyapısı kullanılıyor. Bu sayede güvenli ödeme hizmeti sunulabiliyor. Türkiye’deki banka ve ödeme kuruluşlarının Troy, Mastercard ve Visa logolu kartlardan ödeme alınabildiği ve tüm banka kredi kartlarıyla taksitli işlem yapılabildiği CebimPos ile satış-stok yönetimi özelliği sayesinde ürünler kategoriler halinde eklenebilirken, satış-stok yönetimi de kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Bankanın çiftçilere ve şahıs firmalarına yönelik uzaktan hesap açılışı hizmeti ile CebimPOS ürünüyle ilgili detaylı bilgiye kuveytturk.com.tr adresinden ulaşabildiği belirtildi.

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