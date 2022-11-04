Çiftçi: “Sahte ballar arıcılık sektörünü tehlikeye düşürüyor”

Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye’de en çok bal üretimi Ordu’da yapılıyor. Yaklaşık 3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu Ordu’da yaklaşık 100 bin kişi geçimini bu sektörden sağlıyor. 550 bin koloninin olduğu kentte sektör, merdiven altında üretilen sahte ballar ile tehlikeye uğruyor.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 2022 yılı sezon başında yaşanan bahar beslemeleri ile ilgili sorunlar ve bazı ekonomik nedenlerden dolayı arıcıların bir kısmının yaylalara çıkmadığını söyledi. Yaylalara çıkan arıcılar için sezonun güzel geçtiğini kaydeden Çiftçi, kestane balında ise rekoltenin bu sezon ciddi oranda düştüğünü söyledi. 2021 yılında bal üretiminin yüzde 55 oranında olduğunu kaydeden Çiftçi, bu sezon ise rakamların yüzde 80 seviyesine ulaştığını atardı.

“Sahte bal üretimi arıcılık sektörünü tehlikeye sokuyor”

Bir kilogram gerçek bal üretim maliyetinin 48 lira seviyesinde olmasına rağmen market raflarında 40 liraya bal satıldığını ve bu durumun arıcılık sektörünü tehlikeye düşürdüğünü ifade eden Çiftçi, “Sahte bal konusunda bakanlığın çalışmalar yürütüyor ancak piyasada buna rağmen sahte bal çok fazla. Bizim bal maliyetimiz 48 lira civarında ama market raflarında 40 liraya bal satılıyor. Bu merdiven altı üretimlerin biraz önünde geçilmiş olsa, denetimler arttırılsa arıcılarımızın kazançları daha da iyi olacak. Bu balı tüketenler de gerçek bal yemiş olacaklar. Merdiven altı üretimler başlıca sıkıntılarımızdan, tüketiciler açısından daha da büyük sıkıntı. Bugün bakıldığında farklı alanlarda devlet kurumlarına dahi verilen balların bile merdiven altı üretimler olması bizleri üzüyor” diye konuştu.

“Yurt dışına da sahte bal giderse ihracatların önü kapanır, Türk balının adı kötülenir”

“Ordu olarak bizim yurtdışı bağlantılarımız vardı ancak bizim verdiğimizin yüzde 40 altında teklifler yapılıyor” diyen Çiftçi, “2022 yılında bazı sebeplerden dolayı ihracatımız tıkanmıştı ama yurt dışına da bu merdiven altı üretim ballardan giderse ihracatımızın önü kapanır, iç piyasada da daha büyük sıkıntılar yaşarız ve arıcılık bitme noktasına gelir. Bu Türk balının adının kötülenmesine de neden olur” ifadelerine yer verdi.