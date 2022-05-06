Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu başladı

Anneler Günü’ne sayılı günler kala çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çiçekler sunacak olan çiçekçiler, Anneler Günü öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Çiçekçiler, Anneler Günü’nde en çok talep gösterilen ürünün saksı çiçekleri olduğunu söyledi.

’’Anneler Günü’nün en çok tercih edileni saksı çiçekleri’’

Anneler Günü için 4 gün öncesinden hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, ’’Pazar sabahına kadar tüm çiçekleri hazır etmeye çalışacağız. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Bizlerde bunu değerlendirerek müşterilerimize çiçeklerimizi sunacağız. Anneler Günü’nde saksı çiçekleri, çiçekli bitkilere talep oluyor. Eşine alanlar daha çok gül almaya yöneliyor. Anneler Günü’nde saksı bitkisi olarak 400-500 adet stokladık. Kesme çiçeklerde ise 4 bin ile 5 bin arasında stokladık, binin üzerinde sipariş bekliyoruz. Normal günde ise 40-50 tane sipariş alıyoruz’’ dedi.

Çiçek fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Talayhan, ’’Saksı bitkilerinde 50 TL ile bin 500 TL’ye kadar gidiyor. Gülün tanesi 20 ile 50 TL arasında değişecek. Diğer kesme çiçekleri de buket şeklinde vereceğiz, onların fiyatı da 60 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Normal günde ise 40-50 tane sipariş alıyoruz’’ şeklinde konuştu.