Cibuti’ye TSE damgası

Türkiye ve Cibuti arasında ekonomik, ticari ve teknik iş birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu (DASQ) arasında yapılan anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı Mohamed Warsama Dirieh imzaladı. İmza törenine TSE Başkanı Adem Şahin de katıldı.

Türkiye ve Cibuti arasında ekonomi, ticaret ve teknik iş birliği TSE ile DASQ birbirlerinin tecrübelerinden yararlanacak. Türk- Cibuti Mutabakat Zaptını ile ikili iş birliğinin sağlanacağı anlaşma Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede ile Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı Dirieh tarafından imzalandı. Tarafların mutabık kaldığı anlaşmaya göre TSE ve DASQ birbirlerinin tecrübelerinden faydalanacak. Anlaşmaya varılan iş birliğinde Türk- Cibuti ortak komisyonunun temelinde TSE ve DASQ standardizasyon alanında ikili iş birliği güçlendirilecek. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri, operasyonları ve çalışma programları hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.

TSE ile DASQ uzmanları, özel düzenlemelerle belirlenen standardizasyon alanlarında diyalogu kolaylaştırılacak. TSE, DASQ uzmanlarının kapasitesini geliştirmek için eğitim programları düzenleyecek, proje yönetimi danışmanlığını yapacak. İslam İş birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) gibi ilgili kurumlarla TSE ve DASQ gerekli koordinasyonu sağlayacak.

“Cibuti’de kalite alt yapısının güçlenmesini amaçlıyoruz”

Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında imzalanan anlaşmanın önemine ve son üç yılda ikili ticaret hacminin üç katına çıktığına değinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, “Türkiye, Afrika ile ilişkilerine büyük önem vermektedir. Ülkemiz Afrika’nın kalkınmasını canı gönülden istemektedir. Ülkemiz bölgedeki ülkeler ile ilişkilerini kardeşlik ve dostluk ilişkileri oluşturmaktadır. Stratejik konumu, siyasi istikrarı ve bölgesel ekonomik merkez olma vizyonu ile Cibuti, Doğu Afrika’nın en önemli ortakları arasında yer olmaktadır. Türkiye’de gerek ekonomik büyüklüğü gerekse stratejik konumu ve güçlü sanayi alt yapısı ile dost ve kardeş ülkeler için önemli bir partnerdir. Cibutili kardeşlerimize de önümüzdeki günlerde de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkelerimizin arasındaki ikili ticaret hacminin son 3 yılda 3’e katlandığı ve 320 milyon dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Bugün imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında iş birliğimizin çerçevesini çiziyoruz. Ayrıca karşılıklı bilgi ve tecrübe değişiminin sağlanmasını, Cibuti’de kalite alt yapısının güçlenmesini amaçlıyoruz. Öte yandan bu mutabakat zaptı, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü uluslararası standart kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında iki ülkenin birbirini desteklemesini oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Arzumuz ulusal bir kalite kurumu oluşturmak”

Karşılıklı tecrübe paylaşımında eğitimlerin Cibuti için ulusal bir kalite kurumu oluşturmak olduğunu belirten Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı Dirieh, “Türkiye ile metroloji ve standardizasyon konularında anlaşma imzalamamızın bir sebebi var. TSE’nin 1954’de kurulan ve uluslararası arenada aktif bir kuruluş olması, değişik alanlarda yetkilerinin bulunması, özellikle kalite alt yapısı, sertifikalar, testlerin, eğitimlerin, kontrollerin ve denetimlerin gerçekleştirilebileceği bir kuruluş. Desteklerin birkaç alanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Gerek ulusal normların kabul edilmesi gerekse eğitimlerin gerçekleşmesi, sertifikaların verilmesidir. Arzumuz ulusal bir kalite kurumu oluşturmak ve bu şekilde vatandaşlarımızı ve üretim kalitemizi korumak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.