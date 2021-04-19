banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

CHP’li milletvekilinin iddiaları asılsız çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın aylık maaş iddialarına cevap veren KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, şirketten ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerinden hiçbir ücret almadığını açıkladı.

Ekonomi 19.04.2021, 16:47
1
CHP’li milletvekilinin iddiaları asılsız çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın aylık maaş iddialarına cevap veren KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, şirketten ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerinden hiçbir ücret almadığını açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanlığındaki görevleri ile birlikte 77 bin 140 TL iddia etmişti. Milletvekili Yavuzyılmaz’ı yalanlayan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

KARDEMİR’i ülkenin en stratejik şirketlerinden biri olarak gördüğünü ve bu istikamette çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, “KARDEMİR ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerimi bahsedildiğinin aksine hiçbir ücret almadan yürütüyorum” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaklaşık 6 ay içinde işçi ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirdiklerini kaydeden Bayraktar, “Bu süre zarfında KARDEMİR hisseleri de yüzde 140 oranında değer kazanarak tarihi boyunca gördüğü en yüksek değerine ulaştı” ifadelerini kullandı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
orta şiddetli yağmur