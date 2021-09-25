CHP hazırladığı yasa teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi

3 BİN TL OLACAKTI

“AKP, toplumun bütün korumasız kesimlerini mağdur etti. Bu iktidar hem emekli olmak için çalışma süresini artırdı, hem de emeklilik yaşını yükseltti, maaş bağlama oranlarını da düşürdü. Eski sistem uygulansa bugün en düşük emekli aylığı 3 bin lira civarında olacaktı. Şimdi 13 milyon emeklinin 8 milyonu asgari ücretin altında aylık alıyor.”