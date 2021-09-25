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CHP hazırladığı yasa teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün hazırlayarak Meclis'e sunduğu teklifinde, en düşük emekli aylığının bin 500 lira olduğuna dikkat çekerek, “Bu tutar emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerine yetmekten oldukça uzaktır ve 2 bin 825 lira olan asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır” dedi. Gök, emekliler için hazırladığı kanun teklifi ile ilgili SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

Ekonomi 25.09.2021, 09:19
CHP hazırladığı yasa teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi

3 BİN TL OLACAKTI

“AKP, toplumun bütün korumasız kesimlerini mağdur etti. Bu iktidar hem  emekli olmak için çalışma süresini artırdı, hem de emeklilik yaşını yükseltti,  maaş bağlama oranlarını da düşürdü. Eski sistem uygulansa bugün en düşük emekli aylığı 3 bin lira civarında olacaktı. Şimdi 13 milyon emeklinin 8 milyonu asgari ücretin altında aylık alıyor.”

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