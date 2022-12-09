CHP asgari ücret zam teklifini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün saat 12:00'de Genel Merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında partimizin asgari ücret teklifini açıklayacağız" demişti. Ağbaba, CHP'nin Asgari Ücret Teklifi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifini 10 bin 128 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'İN MASAYA OTURACAĞI RAKAM AÇIKLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten açıklama gelmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.

Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.