Chiesi Grup, 2020 yılında cirosunu artırdı

İlaç grubu olan Chiesi, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11.8 artışla 2 milyar 229 milyon euro ciroya ulaştığını açıkladı.

İtalya merkezli, dünya genelinde 30 iştirake sahip uluslararası araştırma odaklı bir ilaç grubu olan Chiesi, büyümeye devam ettiğini duyurdu. Şirket, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11.8 artışla 2 milyar 229 milyon euro ciroya ulaştığını açıkladı. Grup halihazırda 30 iştirak, İtalya, Fransa, ABD, Kanada, Çin, Birleşik Krallık ve İsveç’te bulunan 7 araştırma merkezi ve İtalya, Fransa ve Brezilya’da 3 üretim tesisinden oluşan global işletme bünyesinde ve 90 ülkedeki ticari varlığıyla 2 bin 119’u İtalya’da olmak üzere 6 bin 389 kişiyi istihdam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu sürekli büyüme, Chiesi’nin dünya genelindeki her bir iştirakinin çabalarının bir sonucu. Grubun toplam cirosunun 401 milyon eurosu BK’da, 254 milyon eurosu ABD’de, 262 milyon eurosu Chiesi İtalya’da, 260 milyon eurosu Almanya’da, 149 milyon eurosu Fransa’da, 126 milyon eurosu İspanya’da, 292 milyon eurosu Avrupa’nın Orta Ölçekli bölgesinde ve 320 milyon avrosu Çin ve Uluslararası bölgede elde edilmektedir. Chiesi Global Nadir Hastalıklar da 164 milyon euro ciro ile bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulundu. 2020’nin başında Massachusetts, Parma ve Boston’daki tesislerde kurulan bu yeni iş birimi, nadir ve ultra nadir hastalıklar için yeni terapötik çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesinde ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Şirket, 2020 yılında uluslararası düzeyde kilit birkaç stratejik ortaklık kurdu. En önemli anlaşmalardan biri Moderna şirketi ile yapılmış olup Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) tedavisi için yeni aday tedavileri keşfetmek, geliştirmek ve pazarlamak amaçlanıyor. Kasım 2020’de, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerde Pulmoner rehabilitasyon için bir uygulama olan ‘Kaia COPD Management’ın Avrupa’da pazarlanması için dijital tedavi sektörünün önde gelen şirketlerinden Kaia Health ile kurulan özel ortaklık duyuruldu.

“Misyonumuz, dünya genelinde insanların yaşam kalitesini iyileştirmek”

Konu hakkında açıklama yapan Chiesi Grup Başkanı Alberto Chiesi, “Misyonumuz, önde gelen tedavi çözümleri sunmak ve dünya genelinde insanların yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bugün, tamamen yeni yaklaşımlar, yeni uygulamalar ve yeni bir zihniyet gerektiren benzeri görülmemiş zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Bu nedenle, özellikle şu anda üstesinden gelmeye çalıştığımız karmaşık durum göz önüne alındığında, Grubumuzun önemli ölçüde büyümeye devam ettiğini ve işimiz için çok önemli olan solunum, nadir görülen hastalıklar, özel bakım alanları gibi terapötik alanlarda yenilikçi bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklediğini duyurabilmek önemlidir” şeklinde konuştu.

2018’den beri bir Benefit Şirketi ve 2019’dan beri B Corp sertifikalı olan grubun, faaliyet gösterdiği ülkelerde insanların ve toplulukların refahını desteklemeye devam ettiği belirtildi. Cinsiyet eşitliği daima grubun ana hedeflerinden biri olduğu vurgulanırken, çalışanlarının yüzde 53’ü kadın, bu oranın beyaz yaka adı verilen grupta yüzde 54 ile daha yüksek olduğu ve kadın çalışanların Ar-Ge alanında yüzde 64’e ulaştığı açıklandı.

Chiesi Grup CEO’su Ugo Di Francesco ise şöyle konuştu: “2020, bizi bir dizi zorlukla sınayan karmaşık bir yıl olurken, aynı zamanda bazı önemli dönüm noktalarına ulaşmamızı da sağladı. Grubumuzun geniş ailesini oluşturan herkesin kararlı taahhüdü sayesinde, 2 milyar euroluk ciroya ulaşmak belirlediğimiz ve şu anda başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir hedeftir. Grubumuzun Avustralya ve Kanada iştiraklerinin ve Global Nadir Hastalıklar İş Biriminin kurulmasının ardından büyümeye devam etmenin yanı sıra şirketin hedeflerini ve yerel bölgeyle yakın bağlarını ortaya koyarak Grubun Parma’daki yeni şirket merkezinin açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz”.