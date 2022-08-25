Chery TIGGO 8 PRO’ya inovasyon ödülü

Çinli otomobil şirketi Chery’nin TIGGO 8 PRO modeli, ‘Senenin İnovasyonu Ödülü’ne layık görüldü.

Yakında piyasaya sürülecek Chery TİGGO 8 PRO, Çin Medya Grubu’nun (China Media Group, CMG) ev sahipliğinde düzenlenen ‘2020 Çin Otomobil Ödülü Töreni’ Pekin’de gerçekleşti. TIGGO 8 PRO, üstün kalitesi ve yenilikçi teknolojilerinin beğenilmesiyle ‘Senenin İnovasyonu Ödülü’nü kazandı.

Modelin aldığı ödüller şöyle açıkladı:

1 Aralık 2020’de Çin Eko-Araba Değerlendirme Programı’nın (China Eco-Car Assessment Program, C-ECAP) değerlendirme sonuçları resmi olarak yayınlandı. Chery TIGGO 8 PRO, yüksek bir skorla Çin’in "Platin" Eko-Araba Modeli seçildi.

CATARC Information Consultation (CATARC Consultation) tarafından yayınlanan 2021 Çin Otomobil Müşteri Memnuniyeti Anketi (Akaryakıt Araçları) sonuçlarına göre söz konusu model, giriş düzeyi orta boy SUV memnuniyet değerlendirmesinde zirveye çıkarak, ultra geniş alan ile yüksek sürüş ve biniş konforuyla rakiplerini geride bıraktı.

Söz konusu model Rusya, Suudi Arabistan, Peru, Filipinler, Güney Afrika ve diğer ülkelerde birçok ödül kazandı.