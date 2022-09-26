Chery, Tiggo 8 Pro modelinde akıllı sürüş teknolojisini kullandığını duyurdu

Çinli otomobil şirketi Chery, Tech Chery Tiggo 8 Pro modelinde akıllı sürüş teknolojisi sunduğunu açıkladı.

Yapay zeka hayata daha fazla girdikçe, otomobiller sadece seyahat araçları olmaktan çıkıp kullanıcılarla daha fazla etkileşime giren ve sürücülerle yolculardan daha fazla talimat alabilen taşıtlar haline geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı sürüş yardımı söz konusu olduğunda, akla her zaman ACC adaptif sürüş gelir. Otomobiller ayarlanan hızda öndeki otomobille her zaman güvenli bir mesafeyi otomatik olarak koruyabilir. Otomobillerin çoğu ACC özelliğine sahip ve uzun mesafeli sürüş sırasında sürücünün ayaklarını serbest bırakmasına izin veriyor. Bununla birlikte, geleneksel ACC adaptif hız kontrolünün viraj takibinin yapılamaması, tıkanmış yolların kullanılamaması gibi bazı dezavantajları var ve bu yüzden sürücüler daha fazla özelliğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bazı şirketler akıllı sürüş yardımının tek bir özellik olmamasının yanı sıra sistematik olarak gelişmesi gerektiğinin bilincinde. Örneğin, Tech Chery Tiggo 8 Pro yeni nesil 4.0 ADAS sistemiyle donatılmış amiral gemisi ürünü. Ondan fazla yardımcı sürüş özelliğiyle tüm sahneleri kapsıyor. ACC haricinde, Tiggo 8 Pro aynı zamanda LDW şeritten ayrılma uyarısı ve LKA şeritte kalma desteği ile donatıldı, sıkışık trafikteyken ya da yüksek hızda seyrederken, Tiggo 8 Pro önündeki otomobili kendi kararlarıyla izleyebilir, gazı ve freni otomatik olarak kontrol etmeye yardımcı olabilir, böylelikle sürücü sürekli olarak gergin ve dikkatini vermiş olmaktan kurtulup yol yorgunluğunu etkin bir şekilde azaltabilir.

Açıklama şöyle sonlandı: Tiggo 8 Pro aynı zamanda RCW arka çarpışma uyarısı ile donatıldı. Bu işlev genellikle lüks otomobillerde buluyor. Arka taraftan olası çarpışmaları algılayabilir, arkadaki otomobilin sürücüsünü bilgilendirmek için alarmı önceden çalıştırabilir ve araba sakinlerini koruması için emniyet kemerini uyarabilir. FCW çarpışma uyarı sistemi ve AEB otomatik acil frenleme, DOW kapı açma uyarısı, ISLI akıllı hız sınırı anımsatıcı ve uzaktaki ışığa otomatik geçiş gibi sürücü ile birlikte kullanılan özellikler de modelde bulunuyor.