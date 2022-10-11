Chery Tiggo 7 Pro’nun iç tasarımı öne çıkıyor

Çinli otomobil şirketi Chery’nin Tiggo 7 Pro modelinin iç tasarımı dikkat çekiyor.

Çinli otomobil şirketi Chery’nin Tiggo 7 Pro modeli iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Şirket ayrıca yeni modelini Türkiye pazarına sunacağını açıklamıştı. Model, ışık ve gölge akışında modern bir görünümle öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, Tiggo 7 Pro’nun tasarım stili, önde gelen otomobil markalarının modelleriyle benzer özelliklere sahipken, kabinde kolay kontrol ve rahatlık için bölünmüş ekran ve düğmelere sahip yatay entegre gösterge paneli sürücüyü karşılıyor.

Yeni modelin LCD gösterge paneli ve merkezi kontrol ekranı, sürücüler tarafından beğenilen özellikler arasında yer alıyor. Buna ek olarak, modelin LCD cihazlar, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve klima ekranı arasındaki etkileşimi destekleyerek tematik bilgi paylaşımını sağlıyor. Model, cep telefonları için kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve tek düğmeyle araç çalıştırma, elektrikli arka bagaj kapısı ve otomatik sabit ısı kliması ile tasarlandı.