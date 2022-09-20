Chery, ana akım markalar arasında ilk 10’da yer aldı

Çinli otomobil şirketi Chery, ana akım markalar arasında iki sıra yükselerek 9’uncu sıraya yerleşti.

Dünyaca ünlü pazar danışmanlığı ve araştırma şirketi J.D. Power, 2022 Çin İlk Kalite Değerlendirmesini (IQS) 1 Eylül’de yayımladı. Değerlendirmeye göre Chery, popüler araç markaları arasında 9’uncu sırada yer aldı. Chery Arrizo 6 Pro, Tiggo 8 Pro Max ve diğer birçok araç modeli farklı pazar segmentlerinde birinci ve ikinci sırada yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil şirketinin modelleri, ana akım markalar arasında sıralamalarını geçen yıla kıyasla iki sıra yükseltti. Chery Arrizo 6 Pro orta boy SUV segmentinde 1’inci sırada; Tiggo 8 Pro Max ise orta boy SUV segmentinde 2’nci sırada yer aldı. Tiggo 4 Pro da mini SUV segmentinde 3’üncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Chery Group yılda yüzde 111 artışla 141 bin 767 adet satış hacmine ulaşarak yıllık satışlarını iki katına çıkardı. Ocak - Ağustos ayları arasında, Tiggo 8 ve Tiggo 7 serilerinin her ikisinin satış hacmi 100 bini aştı.