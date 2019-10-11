CFO’lar dijital dönüşüme odaklanıyor

Kardemir A.Ş. CFO’su Furkan Ünal’ın moderatörlüğünü yaptığı oturuma Memorial Sağlık Grubu’ndan Utku Barın, YDA’dan Dr. Rıdvan Çabukel, Limak’dan Kerem Güzel, Koç Sistem’den Erkut Tekinkaya katıldı.

Kardemir CFO’su Ünal, “CFO’ların sorumlulukları, proaktif olarak geleceği şimdiden öngörerek planlama yapmaktır” dedi. Ünal, bu değişimlere ayak uyduramayanların, yaşamlarını sürdüremeyeceğine dikkat çekerek, farklı sektörlerin kendi aralarındaki tüm entegrasyonları gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Limak CFO’su Kerem Güzel, “Tek para birimine geçişin finansal olarak nihai yatırımcı için cazip olacağını düşünüyoruz” derken, Koç Sistem’den Erkut Tekinkaya, geçtiğimiz yıl yeni bir şirket kurduklarını ve veri analitiği elemanları yetiştirmek için Koç Sistem Akademisi’ni açtıklarını söyledi.

Robotik elemanlar istihdam ettiklerini de vurgulayan Tekinkaya, sistemin çok alanda başarı ile yürütüldüğünü anlattı. Workplace sosyal ağını kurarak tüm Koç grubu ile platform oluşturduklarını da belirten Tekinkaya, stok ve bakımda avantaj sağladıklarını anlatarak, 3-6 haftada proje yatırımlarının geri döndüğüne dikkat çekti. Tekinkaya, “CFO’lar olarak sorumluluğumuz büyük. Sektörel entegrasyonlara katkı için, digitalde hızlı olmamız, finansal geleceği ekonomi politikasıyla görmemiz, katma değerli ürünlerle piyasaya girip, maliyet düşürücü aksiyonlar almamız, yatırımcılarımızı doğru yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.