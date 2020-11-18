CFO Summit 2020’nin odağındaki tek soru; ‘Büyük salgın iş dünyasını nasıl dönüştürdü?’

Türkiye’nin Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit 2020, İstanbul’da gerçekleşti. Bu yıl koronavirüs önlemleriyle farklılaşan CFO Summit, Türkiye iş dünyasının liderlerini ağırladı.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’larının bir araya geldiği CFO Summit 2020, DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliğiyle Turkcell’in de sponsorluğunda 17 Kasım’da İstanbul’da düzenlendi. ‘Reconnect’ ana temasıyla gerçekleşen zirvenin odağındaki soru, salgının iş dünyasını nasıl değiştirdiği oldu. Salgınla birlikte zorlu geçen 2020 yılının değerlendirmesi yapıldı ve sektörel öngörüler paylaşıldı.

“Bu dönemde fikir alışverişi, beyin fırtınaları çok önem taşıyor”

Zirvenin açılış konuşmasını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner yaptı. Konuşmasında birlikte çalışmanın önemine dikkat çeken Tuerkner “Bu dönemde fikir alışverişi, beyin fırtınaları çok önem taşıyor. Efektif bir platform olan CFO Summit bunları sağlayan bir alan oluyor” dedi. Krizin ortadan kalkması için bir arada çalışmanın önemine vurgu yapan Tuerkner, “Bu sayede ancak duruma özel çözümler bulabiliriz. Bütün paydaşların bir araya gelerek bunlar üzerinde çalışmaları ve çözümler bulmaları gerekiyor. Bu doğrultuda daha fazla fırsatlar ortaya çıkarabilmek için bizimle iletişime geçin. Önümüzdeki dönemde daha küçük iş programları oluşturulması için çalışmalara başladık. Özellikle KOBİ’lere sunacağımız danışmanlık hizmetiyle onlara çok önemli katkılar sunmaya hazırız” dedi.

“Türkıye’den çıkacak bir sonraki unicorn Paycell olacak”

Telekom sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan; salgın döneminde toplam internet trafiğinde yüzde 50’lik, sabit şebekede ise yüzde 110’luk artış olduğunu söyledi. Altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirten Erkan, “Dünyanın en iyi internet altyapılarından birine sahip olmamız sayesinde bu süreçte herkes için kritik hale gelen iletişim ihtiyacını karşılayabilmekten dolayı mutluyuz” dedi. Tüm dünyada ödeme sistemlerinin ve finansal araçların dijitalleşmesiyle tüketici alışkanlıklarının da değiştiğini ve Turkcell olarak tech-fin yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Erkan, “Pandemi sürecinin başlangıcı diyebileceğimiz mart ayında ülkemizde gerçekleşen temassız ödeme adedi geçen yıla kıyasla 3 kat artış gösterdi” dedi. Erkan sözlerine şu şekilde devam etti: “Paycell’in tüm ürünlerinin aktif müşteri sayısı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 4,6 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam işlem hacmi 2,2 milyar TL olarak gerçekleşen Paycell’in grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85’lik artış gösterdi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde 11 bin üye iş yerinde kullanılan Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS’u da müşterilerimizin kullanımına sunduk. Paycell’in büyümesinde yakaladığımız ivme, bir dünya markası olması yönündeki hedefimize olan inancımızı daha da artırdı. Paycell’in Türkiye’den çıkacak bir sonraki unicorn marka olacağına inanıyoruz.”

Dayanıklılığı artırmak

Günün son oturumu ‘Dayanıklılığı Artırmak’ başlığı altında gerçekleşti. Ali Fuat Erbil’in moderasyonunda düzenlenen panelde Assan Alüminyum CFO’su Zeynep Sarsan da konuşma yaptı.

Zeynep Sarsan global yassı alüminyum sektörünün öncü üreticilerinden Assan Alüminyum’un Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın da 3’üncü büyük alüminyum şirketi olduğunu söyledi. Pandemide doğru planlama, pozitif düşünme, yüksek motivasyon alanlarına odaklandıklarını söyledi. Sarsan, yeni dönemde stratejik ihracat pazarlarına daha fazla odaklanacaklarını söyledi ve üretime ve yatırıma ise hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.