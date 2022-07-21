Çeyrek gramlara ilgi yükseldi

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüş eğilimini sürdürüyor. FED’in faiz artırımı beklentisi de ons altına düşüş olarak yansıyor. Ons altın gün içinde son 2 yılın en düşük seviyesi 1682 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatındaki düşüş sonrası gram altın 958 liraya, çeyrek altın bin 561 liraya, yarım altın 3 bin 122 liraya, tam altın ise 6 bin 282 liraya geriledi.

Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep yükseldi. Kuyumcular, vatandaşların gram altının bin liraya yakın seviyede seyretmesiyle düğün takısı olarak çeyrek gram altına yöneldiğini söyledi.

Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "ABD Merkez Bankası’nın kararları altın fiyatlarında etkili oluyor. Şu anda bir gerileme var. Ons altın 1685 dolara kadar geriledi. Altın en düşük seviyelerinde yer alıyor. Doların değer kazanmasıyla gram altın şu anki seviyelerinde tutunuyor. Şu an yatırım için vatandaşlar gram altın ve ata lira tercih ediyor. Ayrıca düğün sezonu olmasından dolayı 0,25 gram altınlar da tercih ediliyor" diye konuştu.