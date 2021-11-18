Çeyrek-Gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Kurda yaşanan yukarı yönlü ivme ile birlikte altın fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında son durum araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 641,95 TL alış 647,86 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 1.027 TL alış 1.068 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 2.055 TL alış 2.116 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 4.117 TL alış 4.222 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.863 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 582,40 TL alış 604,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.