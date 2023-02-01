’Çeyrek asırdır’ başarıya koşuyorlar

Koçaslanlar Otomotiv, 2022 yılında istikrarlı büyümesi ve ulaştığı satış rakamları ile ithal kamyon ve çekici segmentinde en çok satış yapan yetkili bayi oldu.

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Renault Trucks’ın 2022 yılında birçok Avrupa ülkesinde pazar payını artırdığını, Türkiye’de de ithal markalar arasında birinci olduğunu vurgulayarak, "2022 yılı, aynı anda hem pek çok sorunla karşılaştığımız hem de büyük başarılara imza attığımız, unutulmaz bir yıl oldu. Tedarik zincirinde yaşanan tüm problemlere rağmen Renault Trucks, 2022 yılında rekor üretim ve satış adetlerini yakaladı ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde pazar payını artırırken, Türkiye’de ise son beş yılda satış hacmini en hızlı artıran marka oldu. Biz de Türkiye pazarında çeyrek asırdır birlikte çalıştığımız firma ile 2022 yılında rekor satış adetlerimize ulaşarak, ithal kamyon ve çekici segmentinde en çok satış yapan yetkili bayi olduk" dedi.

Türkiye’nin önde gelen ticari araç yetkili bayilerinden olan Koçaslanlar Otomotiv İstanbul/Asya, İstanbul/Avrupa, Bursa, Kocaeli ve yakın zamanda hizmete giren Edirne bayilik noktalarında Renault Trucks markasının tüm satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finansman ve 24 saat servis ağı ile müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet ve ürün portföyü sunduğunu belirten Koçaslan, "İşimizi daima ileri taşıyarak, Türkiye’nin en iyi çözüm, satış ve hizmet operasyonu olma vizyonumuzla çıktığımız bu yolda, işimizin odağına müşteri memnuniyetini aldık ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı daha üst seviyelere çıkarmak ve pazar payımızı artırmak hedefiyle düzenli eğitimlere ve paylaşım toplantılarına büyük önem verdik. 200’e yaklaşan çalışanımızla her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Hedefimiz bu eğitimler ile ekiplerimizin çevikliğini artırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı tespit edip, aksiyon almalarını sağlamak. Eğitim konusunda her geçen yıl daha da geliştiriyoruz. 2022 yılındaki eğitim çalışmalarımızı 2023 yılında daha da yukarı taşıyacağız" diye konuştu.