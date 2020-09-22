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Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
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Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor... 22 Eylül Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 472,88 liradan, çeyrek altın ise 767,93 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 22 Eylül güncel altın fiyatları...

Ekonomi 22.09.2020, 10:40
2004
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 22 Eylül Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 472,88 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.061,87 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

470,54

472,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

469,50

469,61

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.912,17

1.912,57

ÇEYREK ALTIN FİYATI

751,32

767,93

YARIM ALTIN FİYATI

1.497,70

1.535,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.004,78

3.061,87

ATA ALTIN FİYATI

3.088,23

3.164,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,89

442,36

#altın #gram #fiyatı #2020 #22 eylül
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