Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 22 Eylül Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 472,88 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.061,87 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

470,54

472,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

469,50

469,61

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.912,17

1.912,57

ÇEYREK ALTIN FİYATI

751,32

767,93

YARIM ALTIN FİYATI

1.497,70

1.535,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.004,78

3.061,87

ATA ALTIN FİYATI

3.088,23

3.164,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,89

442,36