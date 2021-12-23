Çeyrek altın fiyatlarında düşüş: İşte 23 aralık altın fiyatları

Dün 1000 lirayı aşan ve kritik eşiği geçen gram altın an itibariyle 619 lirya kadar geriledi. Gram altın 619 liraya kadar düşerken çeyrek altında bugün 998 liradan işlem görüyor. 23 Aralık çeyrek altın satış fiyatı 1,057 TL. Yarım altın fiyatı ise bugün 1.989 liradan alınıyor 2,099 liradan satışı yapılıyor. Son dönemdelki artışlarla beraber 4 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını ise 23 Aralık'ta 3 b,n 984 liradan alınırken 4 bin 179 liradan satışta.