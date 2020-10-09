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Çeyrek altın 800 liraya dayandı!

Enflasyonun artması ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına sığınması fiyatların yükselmesinde önemli etmen olarak görülüyor. Yükselişini sürdüren çeyrek altının fiyatı ise 798 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi 09.10.2020, 10:20
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Çeyrek altın 800 liraya dayandı!

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Ons altında yaşanan yükseliş diğer altın türlerini de etkiliyor.

ALTIN FİYATLARI 9 EKİM

Gram altın: 487 lira

Çeyrek altın: 798 lira

Yarım altın: 1.595 lira

Cumhuriyet altını: 3.178 lira

YILLARA GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI EN ÇOK KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre son 10 yılda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), borsa, altın, euro ve dolardan hiçbiri iki yıl üst üste en çok kazandıran yatırım aracı olamadı.

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

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