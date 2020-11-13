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Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altında son 1 senede 425 TL artış geçekleşti.
Ekonomi 13.11.2020, 13:38
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.125,00 lira oldu.
Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altının son 1 senede 425 TL artış geçekleşti.