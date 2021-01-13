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Çeyizlerden çıkan 100 yıllık ketenler yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Sinop’ta çeyiz sandıklarından çıkan 100 yıllık yöresel keten kumaşlar el emeği ve nakış işlemeyle tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Ekonomi 13.01.2021, 09:21
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Çeyizlerden çıkan 100 yıllık ketenler yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Sinop’ta çeyiz sandıklarından çıkan 100 yıllık yöresel keten kumaşlar el emeği ve nakış işlemeyle tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Sinop şehir merkezindeki Pervane Medresesi esnaflarından olan ev hanımı Nurcihan Özay (56), 6 yıldır işlettiği dükkanında şehre özgü kültürel ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. Özay el emeği göz nuruyla hazırladığı çeşitli ürünlerden geçimine katkı sağlıyor. Eski keten kumaşlarda burada yeniden hayat buluyor. İnsanların eski çeyiz sandıklarından çıkardıkları 80-100 yıllık yöresel ketenler cüzdan, çanta, giysi gibi ürünlere dönüşerek yeniden dolaşıma giriyor. Bir karaciğer hastalığı bulunan Özay yaptığı bu işle stres ve üzüntüden de uzakta kalıyor.

Nurcihan Özay, “Burada yöresel ürünlerle uğraşmaktayım. Yöresellerin yanı sıra kendi ördüklerim var. Bebek hırkaları, çantalar, bolero, yemeni ve şallar yapıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Ağırlığımız ise yöresel ürünlerde. Çünkü artık yöresel ürün kumaşlarımız ketenlerimiz olmadığı için sandıkta anneannelerimizin babaannelerimizin kumaşlarını alıyoruz. Onları gömlek olarak, elbise olarak, çanta, runner, cüzdan ve hediyelik olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Ben eskiden bu kumaşların yapılışını da duymuştum. Suya yatırırlar, bir on yılını alır eğrilir, iplik yapılır, dövülür çok emeği vardır. 60 yaşındayım daha hiç öyle yapanı görmedim ama babaannelerimiz bu şekilde anlatır ‘10 yılı buluyor siz bilmezsiniz bunları derlerdi’ bize. Bir karaciğer hastalığım var. Bu işleri yaptığım için kendimi daha mutlu hissettim. Hastalığımı unuttum. Bu şekilde vakit geçiriyorum” dedi.

El emeği ürünlere pahalı denmesinin kendisini üzdüğünü belirten Özay, “El emeği ürünlerde bu çok pahalı denildiği zaman bu işi oturup yapmamız gerekiyor. El emeğini değeri hiçbir zaman ölçülmez. Hazır kıyafete indirim istesinler ama el emeğimize lütfen dokunmasınlar. Değeri bizce çok büyük bir olay. Bir lif örüyorsun en azında bir gün uğraşıyorsun. Bir günde 15 TL’ye lif ipler almış başını gidiyor. Emeğimize pahalı demesinler de almasınlar daha iyi bunu söylemek istiyorum. Hediyelik küçük çantalarımızı 25 TL, cüzdanlar 20 TL, kol çantaları 80 TL, çiftli runner takımlarını 300 TL fiyatlardan satıyoruz” diye konuştu.
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