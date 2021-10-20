Çevreci veri merkezleri düşük karbon hedeflerine katkı sağlayacak

İSTANBUL(AA) - Huawei IT Day 2021, Huawei ve IDC iş birliği ile İstanbul'da düzenlendi.

Huawei'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan, veri merkezlerinde yüksek güç tüketimi ile ilgili yaşanan değişime dikkati çekerek, "Veri merkezlerinin güç tüketimi ve aşırı yüksek veri depolama durumu, sadece yüksek bir maliyeti değil aynı zamanda yüksek karbon emisyonunu da beraberinde getiriyor. Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik eylem planları ve stratejileri çerçevesinde, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 21'e varan oranda azaltmayı amaçlıyor.

Huawei, bu vizyona katkıda bulunmak üzere, tüm senaryolara uygun veri merkezleri tasarlıyor. Daha çevreci veri merkezlerinin, yakın gelecekte Türkiye’nin düşük karbon hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pan, Huawei'in BT ekosisteminin bir parçası olarak; insanlar, toplum ve endüstriler için yeni değerler ürettiğini vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ürettiğimiz değerlere ek olarak önemli sorumluluklarımız da var. Daha çevreci veri merkezleri, bakım sürecinde de yetenekli mühendislere gereksinim duyuyor. Huawei, Türkiye'de 130'dan fazla sertifikalı servis ortağı ve yaklaşık 1.000 mühendisle, bakım süreçlerinde en iyi hizmeti vermeye hazır. Huawei, iş ortakları ile birlikte sektörü teknik anlamda da en iyi şekilde desteklemeye devam edecek. Bu sürece daha fazla katkı sağlamak ve yeni yetenekler yetiştirmek üzere, Türkiye'de 18'den fazla üniversite ile de işbirliği yapıyoruz.”

Huawei Kurumsal İş Grubu CIO’su Fatih Akgül de şirketin nesil veri depolama çözümleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Huawei veri depolama çözümlerinin sektördeki lider konumu, bağımsız değerlendirme ve ölçme kurumlarınca son 6 yıldır ortaya çıkan birincilik sonuçlarıyla da onaylanıyor. Bu başarıya ulaşmamızda katkıda bulunan müşterilerimize bize güvendikleri için teşekkür ederiz. Huawei veri depolama çözümleri, Türkiye'de birçok farklı sektörde tercih ediliyor. İnovasyon odaklı teknolojimiz ve özenle sunduğumuz servislerle, gelecekte daha fazla şirketin veri merkezlerinde Huawei çözümlerini seçeceğine inanıyoruz."

Huawei, IT Day kapsamında OceanProtect veri koruma çözümünü de tanıttı. OceanProtect, yaşam döngüsü boyunca, çeşitli veri türleri için kapsamlı koruma sağlarken, olağanüstü durumlarda veri kurtarma ve yedekleme çözümü de sunuyor. Farklı sektörler için; hızlı, çevreci, güvenilir ve akıllı bir altyapı sunan ürün, Huawei All-Flash Veri Merkezi ailesinin bir parçası olarak sunuluyor. OceanProtect, sıfır hizmet kesintisi, sıfır veri kaybı ve uzun vadeli veri saklama işlevleri ile birlikte, sıcak verilerin hızlı yedeklenmesi ve geri yüklenebilmesi konsepti üzerine inşa edildi.

Etkinlik, Huawei ve farklı şirketlerden iş ortaklarının sunumları ve panellerle devam etti. “IDC Türkiye Kurumsal Altyapı Çözümleri Araştırma Müdürü Aslı Koçkal”, “Yapı Kredi Teknoloji Mimari, Uygulama Platformu ve Veri Tabanı Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taylan Güney”, Yapı Kredi Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri Müdürü Yıldıray Kılıçaslan, “Infoturk Kurumsal Çözümler CTO'su Ahmet Öztuna, “Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu CIO'su Fatih Akgül” ve “Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Bulut Çözümleri Yöneticisi Rıza Can Sevinç”, Huawei IT Day 2021’e sunumlarıyla katkıda bulundular.

