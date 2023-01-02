Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.