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DG Sivasspor, kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.
Ekonomi 02.01.2023, 14:19
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.