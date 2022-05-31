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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız."
Ekonomi 31.05.2022, 11:42
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız."