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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’da bu yıl 31’incisi düzenlenen MIPIM 2022 fuarında yaptığı konuşmada, "Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı" dedi.

Ekonomi 16.03.2022, 17:28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’da bu yıl 31’incisi düzenlenen MIPIM 2022 fuarında yaptığı konuşmada, "Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı" dedi.

Fransa’nın Cannes şehrinde 15-18 Mart tarihleri arasında 31’incisi düzenlenen dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen uluslararası yatırımcı kahvaltısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye’nin salgının en üst seviyelerde olduğu 2020 yılını yüzde 1,8’lik büyüme ile kapattığını belirten Bakan Nebati, Türkiye ile gurur duyduklarını belirterek, “Nice’in, Cannes’ın, Londra’nın, Lizbon’un, kara Avrupası’nın talepleri de farklı. Bunu karşılayacak tek ülke Türkiye. Yeter mi? Hayır. Rusya’nın, Orta Doğu’nun ve Afrika’nın da taleplerini karşılayacak ender ülkelerden biri yine Türkiye’dir. Ülkemiz herkese yakın ve herkese ev sahipliği yapabilir ve bunu 2021 yılında kanıtladık. Sanayi üretiminde, ticarette dengeli bir büyüme sağlayarak yüzde 11 gibi büyük bir rakamla 2021 yılını kapattık. Salgın bitti, işler toparlanıyor derken malum Karadeniz’deki kriz. Türkiye dengeli, özgüvenli ve bulunduğu konumun hakkını verecek bir liderlikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir duruş sergiliyor ve gereğini yapıyor" diye konuştu.

Enflasyonla etkin mücadele

Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik konumu itibarıyla özel bir yerde bulunduğunu söyleyen Bakan Nebati, serbest piyasanın Türkiye’de değiştirilmez bir kural olduğunu ifade ederek, “Ocak ve şubat ayındaki ihracatımız artarak devam etti. Yıllıklandırılmış olarak 231 milyar doları aştık. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Gerek yurt dışındaki arzdan kaynaklı, gerekse emtia fiyatları ve lojistikte gerginliklerden kaynaklı fiyat artışlarıyla mücadele ediyoruz. ’Yeni Türkiye Ekonomi Modeli’nin risklerini bertaraf edecek adımlar atarak en iyi şekilde uygulamaları ortaya koyuyoruz. Türkiye, enflasyonu yılsonu itibarıyla inşallah belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımızla yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi hep beraber görmüş olacağız" dedi.

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yakında tamamlanacağını da açıklayan Bakan Nebati, İFM’nin Londra, Frankfurt, Zürih, Lüksemburg gibi merkezlere coğrafi yakınlığı ve yakın saat dilimi içinde bulunmasıyla önemli bir etkinliği ortaya koyacağını söyledi.

“Mahallemizden memnunuz”

MIPIM 2022’de Türkiye’nin gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biri olduğunu ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada sorunların eksik olmadığını, en son Rusya-Ukrayna savaşında tüm ülkelerle barış içinde iletişim kurduklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ise, "Biz mahallemizden memnunuz. Mahallemizi daha güzelleştirmek adına istikrarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kurum, Türkiye’nin inşaat sektöründeki başarısından da bahsederek, “Türkiye olarak inşaat sektöründe Çin’den sonra ikinci sıradayız. Türk müteahhitler, 128 ülkede 1972’den 2021 yılına kadar birçok görev üstlenmiştir. Yaklaşık 10 bin 725 projenin toplam bedeli 455 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl Türk müteahhitleri, 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yatırım yapmıştır. Ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisi de yüksek derece devam ediyor. Yatırımcıların ilgisini korumak için mevcut düzenlemeler yapılacak. Yatırımcının korunduğu, kollandığı bir anlayışla süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Birçok sosyal yaşam alanını da içeren projeler geliştiriyoruz. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı" sözlerine yer verdi.

“Yabancı ülkelerde müşavirlikler açıyoruz”

Bakan Kurum, büyükelçilikler bünyesinde yabancı yatırımcıların ilişkilerini yürütebilmeleri adına müşavirlikler açıldığını belirterek, “İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik Müşaviri göndereceğiz. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar ve Rusya gibi ülkelerde önümüzdeki aylarda müşavirlerimiz görev yapmaya başlayacaklar. Daha sonra diğer ülkelere de müşavirlerimizi göndereceğiz" dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin geleceğini inşa ettiklerini ve son 20 yılda 1 milyon 200 bin konut yapıldığını vurgulayan Kurum, sosyal konut dışında iklim değişikliği ve şehirlerin alt yapılarının düzenlemesi adına projeler yürüttüklerini belirtti.

2053’te sıfır emisyon hedefi

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attığını söyleyen Kurum, “Sayın cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ülkemizin Paris Anlaşması’na taraf olacağını tüm dünyaya ilan etti. Ülkemiz, Avrupa Birliği ve diğer dünya ülkelerinde de olduğu gibi net sıfır komisyon hedefini dünyaya ilan etmiş oldu. Ülkemiz, 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacaktır” dedi.

Yeşil Kalkınma Devrimi hedefinden de bahseden Kurum, “Biz bu konuda çok etkin bir mücadele veriyoruz. Gerek yeşil alanların artırılması, gerek iklim değişikliği ile uyum kapsamında yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalar, sanayide, turizmde yeşil dönüşümün ön planda tutulduğu bir süreç yürütmek istiyoruz” dedi.

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