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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.
Ekonomi 31.01.2023, 16:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.