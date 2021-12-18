banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği yaktı olarak kullanılıyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan’a da ihraç ediliyor.

Ekonomi 18.12.2021, 12:17
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği yaktı olarak kullanılıyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan’a da ihraç ediliyor.

Burhaniye’de zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler TARİŞ’in merkez ve Pelitköy’deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekler çevre dostu yakacak oluyor. 15 yıldan beri zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesi sırasında ayrılan zeytin çekirdekleri iç piyasada olduğu gibi Yunanistan’da da rağbet görüyor. Çekirdeğin yerli ve kaliteli kömüre muadil, ortalama 4 bin 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası’nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 7 yıl önce Yunanistan’a ihracına başlandı. Piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Zeytin çekirdeğinin çok tutulduğunu anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, “Kooperatifimizde yaklaşık 15 yıldır zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Fabrikamıza gelen zeytinlerden sıkma aşamasında çekirdekleri ayırarak tüketicilere satmaktayız. Zeytin çekirdeği çevre dostu bir yakacaktır. Külü olmayan, kalorisi gayet yüksek temiz bir yakacaktır. Çok tutulan bir yakacaktır. Şu an için, önceki yıllarda da olduğu gibi, hem yurt dışına ihracatımız bulunmaktadır. Hem de Türkiye’de iç pazara vermekteyiz. Türkiye iç pazarına 25 kiloluk çuvallarda satarken, yurt dışına ise bin 400 büyük çuvallarda sevk etmekteyiz. Çevre dostu bir yakacak olduğu için çok tutuluyor. Talep bu yıl çok fazla. Kömür fiyatlarının artmasıyla birlikte şu an taleplere yetişemiyoruz. Diğer fabrikalarda bu işlemi yapmaya başladılar. Yaklaşık, yılda bin ton, bin 500 ton civarında zeytin çekirdeği üretmekteyiz” dedi.

Ahmet Evyapan da, “Dünya temiz bir hava soluma imkanına kavuşmuş oluyor. Herkese tavsiye ederim. Gayet sağlıklı bir yakıt. Hem de ekonomimize katkı oluyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8