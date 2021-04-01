Çevikel: “Yakalanan başarı istikrar ile desteklenmeli”

Mart ayında bütün zamanların en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaşılmasını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Üretime teşvik, ülke ekonomisi için atılacak en önemli adımlardan biri olmalı. Dileğimiz, üretici ve ihracatçı için daha fazla destek ve istikrarın sağlanması" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Mart ayında gerçekleşen tüm zamanların en yüksek aylık ihracatının yakalanmasının ülke adına çok sevindirici olduğunu belirtti. Çevikel, yakalanan başarının istikrarlı olması için ihracatçılara verilen desteklerin artması gerektiğinin altını çizdi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Rakamlar gösteriyor ki bütün zamanların en yüksek aylık ihracat seviyesindeyiz. Mart ayında ülkemizin ihracatı 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılmasının yanı sıra dış ticaret açığının Mart’ta yüzde 14,2 düşüşle 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilemesini de önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu başarı tablosunun istikrarlı kur ve reform adımları ile desteklenerek devam etmesini temenni ediyoruz. DOSABSİAD olarak sürekli artan bir ihracat hacmine sahibiz” dedi.

Üreticilerin pandemide zorlu bir imtihan verdiğini hatırlatan Çevikel, üretime ve ihracata teşvikin hükûmetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini dile getirdi. Nilüfer Çevikel, “Üreticilerimiz en az zararla bu dönemi atlatmaya çalıştı. Görünen o ki ihracatçılarımız aldıkları tedbirlerin meyvelerini toplayarak, ülke ekonomimize bu süreçte de katkı sunmaya devam etti. Unutmayalım ki üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke olmak, artık bir tercih konusu değil zaruri bir ihtiyaç. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu ihtiyacın karşılanması için sanayicilerin ve iş insanların mümkün olan her alanda desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Üretim ve tedarik konusunda kolaylık sağlanması, istikrarlı döviz kuru için gereken adımların atılması, enflasyonun tek haneyi inmesi konularındaki beklentilerimiz sürüyor. Üretime teşvik, ülke ekonomisi için atılacak en önemli adımlardan biri olmalı. Dileğimiz, ülkemizin kalkınması için zorlu pandemi şartlarında bile elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ihracatçılar için daha fazla destek ve istikrarın sağlanması” ifadelerini kullandı.