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Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan ile birlikte kadın çalışanlarla yemekte bir araya geldi. Çevikel, emeğine sahip çıkan kadınların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Ekonomi 26.11.2021, 11:37
Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan ile birlikte kadın çalışanlarla yemekte bir araya geldi. Çevikel, emeğine sahip çıkan kadınların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Şerife Faidelibaş ve Vedat Kayaoğlu ile birlikte DOSAB’da kadın çalışanlar ile bir araya geldi. Şiddetle mücadelede farkındalık için düzenlenen yemekte kadınların iş dünyasında verdikleri emeklere sahip çıkması gerektiği mesajı verildi.

Sadece özel günlerle yetinilmemesi gerektiğini dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Şiddet, yalnızca fizikî olarak uygulanan kötü muamele değil, pek çok şekilde karşımıza çıkabiliyor. Daha çok erkeklerin varlık gösterdiği alanlar gibi gözüken arenalarda kadın olarak verdiğimiz mücadele, başarılı olmanın cinsiyetinin olmadığını gözler önüne seriyor. Her zaman vurguladığım bir şey var ki o da; kadınları yönetici pozisyonlarda daha çok görmeliyiz. Ne var ki başarılı kadınları aşağı çekmek isteyen, onları baskılamak için çabalayan zihniyetlerle karşılaşıyoruz. Ekonomik özgürlüğü olan, hayatın her alanında varlık gösteren kadınların giderek artmasını temenni ediyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Ben gücümü kadın arkadaşlarımdan, kadına değer veren anlayışa sahip tüm insanlardan alıyorum. Sizler de lütfen pes etmeyin ve her zaman emeğinize sahip çıkın. Bizler başarılı ve lider kadınların çoğalması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan da “DOSABSİAD ve TÜGİAD gibi çok önemli iki derneğin Başkanlık görevini yürüten Nilüfer Çevikel gibi güçlü kadınları görmek, bizleri çok mutlu ediyor. Dünyada hiçbir başarı öyküsü yoktur ki; kadını yok sayarak ya da kadına toplumda kısıtlı roller vererek yazılsın. Kalkınmanın, çağdaş bir ülke olmanın yolu kadına verilen değerin artırılmasından geçiyor. Kadına yönelik şiddet kabul edilebilir bir durum değildir, insanlık ayıbıdır. Kadın ne kadar güçlenirse ve iş hayatından siyasete her alanda ne kadar fazla söz sahibi olursa, toplum da o kadar güçlenir. Bu alanda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddeti insanlığa ihanet olarak görüyor, tüm kadınlarımıza mutlu ve eşit bir hayat diliyoruz. Unutmayalım ki bu ülkenin kuruluş hikâyesinde kadınların çok büyük katkısı var. Kadın her alanda var oldukça hep birlikte daha güzel günler göreceğiz” dedi.

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