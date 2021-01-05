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Çevikel: “İnovatif yatırımlar desteklenmeli”

2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatta yakalanan rakamların sevindirici olduğunu söylerken, ülke olarak yerli ve katma değerli üretime ağırlık verilmesi, inovatif yatırımların desteklenmesinin gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomi 05.01.2021, 15:17
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Çevikel: “İnovatif yatırımlar desteklenmeli”

2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatta yakalanan rakamların sevindirici olduğunu söylerken, ülke olarak yerli ve katma değerli üretime ağırlık verilmesi, inovatif yatırımların desteklenmesinin gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre 2020 Aralık ayında ihracat yıllık yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı olurken, 2020 yılında ihracatı 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pandemi gölgesi altında geçen 2020 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı 2020 yılı ihracatta rekorla kapatmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Ülke olarak 2019 yılında uygulanan dengeleme politikalarının etkileri ile 2020 yılına hızlı bir büyüme hedefi ile başlandığını fakat dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi ile bütün beklentiler bir anda şekil değiştirdiğini hatırlatan Başkan Çevikel, "Nisan ve mayıs aylarındaki kapatmalar ile iktisadi ve sosyal faaliyetlerde ikinci çeyrekte sert bir daralma yaşandı. Ekonomi yüzde 9,9 daraldı. Destek paketleri ardı ardına geldi. Bütün bu olumsuzlukların yanında sanayi üretim endeksinin yükselmesi, sanayicinin üretimden vazgeçmediğini gösterdi. 2020 yılının Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı. Aynı zamanda aylık bazda 2020 yılının en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştı. Bu rakamlar ihracatçı ve sanayi olarak hepimizi sevindirdi" açıklamasında bulundu.

Yıllık ihracat rakamlarının da ülke adına gurur verici olduğunu ifade eden Çevikel, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Türkiye İhracatçılar meclisi rakamlarına dayanarak açıkladığı 2020 Aralık’ta ihracatımız yıllık yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı oldu. 2020 yılında ihracatımız ise 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk sanayicisi üretmekten ve ihracattan her koşulda vazgeçmeyeceğini gösterdi" dedi.

İthalat rakamlarına da değinen DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Aralık ayında ithalat 11,7 artışla 22,4 milyar dolar, 2020 yılında ise yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar oldu. Yıllık olarak baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılında yüzde 77,3. Bu rakamlarda bize gösteriyor ki önceliğimiz yerli üretim olmalı. Yerli ve katma değerli üretim ile ithalatımızı azaltıp, ihracat rakamlarımızı daha da yukarılara taşıyabiliriz. İnovatif fikir ve yatırımların desteklenmesiyle farkımızı ortaya koyup, hızla bir yükselişe geçebiliriz. Bu süreçte gerçekleştirilen bu ihracat rakamı da Türk üreticisinde ve sanayiinde bu potansiyelin olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Sanayi üretiminde önemli rakamlar yakalandı

2021 yılının reformların ve aşının beklentisi içinde başladığını belirten Nilüfer Çevikel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlanan hukuksal ve ekonomik reformlar ile ilgili patron örgütleri el görüşmeler başladı. İstişare kültürü ile başlanan çalışmanın 2021 yılının ilk aylarında çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Yatırımcının güven ve istikrar isteği olduğunu biliyoruz. Bu sebeple iç ve dış yatırımcılar bu reformları bekliyor" açıklamasında bulundu.
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