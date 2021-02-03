banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Çevikel: “İhracattaki yükseliş sürdürülebilir olmalı”

Ocak ayı ihracatında bütün zamanların en yüksek rakamının yakalanmasının ülke adına sevindirici olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Önemli olan, bu yükselişi sürdürebilir hâle getirmek. Bunun için inovasyon çok önemli" dedi. Çevikel, ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirmesinde de ‘tek hane’ vurgusu yaptı.

Ekonomi 03.02.2021, 13:26
3
Çevikel: “İhracattaki yükseliş sürdürülebilir olmalı”

Ocak ayı ihracatında bütün zamanların en yüksek rakamının yakalanmasının ülke adına sevindirici olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Önemli olan, bu yükselişi sürdürebilir hâle getirmek. Bunun için inovasyon çok önemli" dedi. Çevikel, ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirmesinde de ‘tek hane’ vurgusu yaptı.

Bütün zamanların en yüksek ihracatının gerçekleştiği Ocak ayı verilerini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolar tutarında gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanayicinin üretmekten ve ihracattan vazgeçmediğini her zeminde dile getirdiğini hatırlatan Başkan Çevikel, “Dünya, zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte ihracatta rekorlar kırmak, ayrı bir mutluluk. Geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor. Biz sanayici olarak elimizi her koşulda taşın altına koyduğumuzu gösteriyoruz” dedi.

Ayrı bir sevinç kaynağının ocak ayında Bursa’nın ihracatta ikinciliğini koruması olduğunu da ifade eden Nilüfer Çevikel, “Biz bölge olarak, ağırlıkla ihracata yönelik çalışıyoruz. Bu rakamlarda üyelerimizin de katkılarının olduğunu görmek gurur verici. Ben başta kendi üyelerimizi ve bütün sanayicilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

İhracatta yakalanan çıkışın sürdürülebilir olmasının ülke adına en önemli adım olacağının da altını çizen DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Bunun için öncelikle katma değerli üretim için gaza basmamız gerekiyor. İnovatif, teknolojik ürünler sürdürebilirlik için adeta can suyumuz. Bunun yanında netleşmeye başlayan ekonomik ve hukuki reformların en kısa zamanda uygulanmaya başlaması gerekiyor. Sürdürülebilirlik için istikrarın yolunun açılması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Başkan Çevikel, ocakta tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 14,97 artışla, kasım ve aralığın ardından yine beklenti üzerinde gelmesini ve üretici fiyat endeksinin de geçen ay yıllık yüzde 26,16 artış kaydetmesini de değerlendirdi. Dövize talepte rüzgârın tersine döndüğü bugünlerde ekonomik istikrarın sağlanması için reformların da başlaması gerektiğini kaydeden Çevikel, “Ekonomi yönetiminden Türk lirasının değerinin korumaya yönelik çalışmaların yanı sıra yüksek enflasyonla mücadele noktasında da sonuç odaklı adımlar atmasını talep ediyoruz. Tek haneli enflasyon ortamının sağlanması hâlinde bizler iş dünyası olarak ekonomideki rahatlama için yatırımlardaki hızlanma ile daha fazla katkı sunmaya hazırız” dedi.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16