Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışında Shopsa’yı anlattı. Çetindoğan, "Hedefimiz kadınlarımızın emeklerini yurt dışına taşımak" dedi.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, HiltonSA otelde düzenlenen etkinliklerle başladı.

“Gastronomi, ekonomik çeşitliliğin artmasına neden oluyor”

"Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, festival çerçevesindeki ‘Adana’nın eşsiz tadı’ konulu konferansta konuştu. Shopsa’nın ve kadın girişimciliğinin öneminden bahseden Demet Sabancı Çetindoğan, “Gastronominin bu yükselişinden mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ekonominin çeşitlendirilmesi, altın kesimlerin ekonomiye kazandırılması aslında yepyeni turizm gelirlerinin de oluşmasına yol açıyor. Bunun içinde gastronomiden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Shopsa isimli bir e-ticaret platformu oluşturduk. Shopsa, bizim için sosyal bir proje. Shopsa, kadın emeğinin daha görünür olması, yapılan emeklerin nihai tüketiciye ulaşması noktasında bir satış platformu” diye konuştu.

“Kadınlarımıza her türlü desteği veriyoruz”

Shopsa’nın çıkış noktasının ‘Kadına destek, ülkeye destek’ olduğunu söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan, şunları kaydetti:

“Aslında sadece bir satış platformu değil. Burada Türkiye genelindeki kadın kooperatifleriyle birlikte, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle, hatta Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla farklı alanlarda bu platformu oluşturduk. Biz üretici kadınlarımıza satış, pazarlama platformu oluştururken bir yandan da onların desteklenmesi gerektiği noktalarda destekleyici bir fonksiyon edindik. Bizim bu projeye çıkış noktamız ‘Kadına destek, ülkeye destek’ mottosuyla başladık. Üreten, kazanan kadın, daha iyi yetişmiş çocukların daha mutlu ailelerin anahtarı diye görüyoruz. Tüm gayretimizle bu kadınlarımıza her türlü desteği vermeye çalışmaktayız.”

Konuşmanın ardından Demet Sabancı Çetindoğan, Slow Food Adana Çiftçi Pazarı’ndaki stantları ve üreticileri ziyaret edip ürünler hakkında bilgi aldı.

“Hedefimiz yurt dışı”

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Demet Sabancı Çetindoğan, “Lezzet Festivali deyince gıdalar, üreticiler gündeme geliyor. Adana bu anlamda ilk defa lezzet festivalinde bir ilki gerçekleştirdi ve kadın üreticilerimizin ürünlerini şeflerimiz 3 gün boyunca kullanacaklar. İnşallah bu örneğin diğer festivallerde de kullanılmasını arzu ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler hep üretici kadınlarız, ürünlerimizin daha çok görünür olması, tanınması ve pazarlanması açısından bizde Shopsa olarak destek vermeye çalışıyoruz. Amacımız sadece Türkiye’de büyümek değil, önümüzdeki dönemde inşallah bu üretici kadınlarımızın emeklerini yurt dışında da tanıtabilmeyi hedefliyoruz” dedi.