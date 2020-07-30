ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Çeşme’de belki geçen yılları yakalayamayacağız ama yaklaşacağız"
ÇEŞME TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (ÇEŞTOB) BAŞKANI YAKUP DEMİR, "TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA'DA OTELLERİN YÜZDE 90'I KAPALIYKEN, ÇEŞME'DEKİ OTELLERİN YÜZDE 99'U AÇIK OLMASINA RAĞMEN BU KADAR DOLULUK GÖREBİLİYORUZ. BELKİ GEÇEN YILLARI YAKALAYAMAYACAĞIZ AMA YAKLAŞACAĞIZ DİYE UMUT EDİYORUM" DEDİ.
Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Turizmin başkenti Antalya’da otellerin yüzde 90’ı kapalıyken, Çeşme’deki otellerin yüzde 99’u açık olmasına rağmen bu kadar doluluk görebiliyoruz. Belki geçen yılları yakalayamayacağız ama yaklaşacağız diye umut ediyorum" dedi.
Çeşme turizminin pandemi sürecinden etkilense de Temmuz ayında bir toparlanma yaşadığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Temmuz ayının 15’inden bu yana hafta sonları Çeşme’de ciddi bir doluluk var. Bu doluluğu neredeyse tüm otellerimizde görüyoruz. Bu dolulukları hafta içine de taşımak istiyoruz. Hafta içi doluluklarımız, yüzde 50-60’ları yakaladı. En önemlisi turizmin başkenti Antalya’da otellerin yüzde 90’ı kapalıyken, Çeşme’deki otellerin yüzde 99’u açık olmasına rağmen bu kadar doluluk görebiliyoruz. Belki geçen yılları yakalayamayacağız ama yaklaşacağız diye umut ediyorum" diye konuştu.
"Geceleme sayısında 1 milyona ulaşmak için mücadele ediyoruz"
Geceleme hedefleri hakkında da açıklamada bulunan Demir, "28 bin yatağımız var. Geçen yıl 1,5 milyon gecelemeyle hizmet verdik. Bu yıl 1 milyona ulaşır mıyız diye mücadele ediyoruz. Ulaşma yolunda da gidiyor gibiyiz. Bu çok güzel bir sonuç. Çeşme’nin yıllardır iç turizme yaptığı, dışlamadığı, iç turizmi benimsediği bir hizmet ve anlayış var. Dolayısıyla biz bu hedefi yakalayacağız" dedi.
"Konuklarımız tatillerini uzatıyorlar"
Korona virüs önlemleri konusunda Çeşme’nin ve turizmcilerin ciddi tedbirler aldığını belirten Demir, "Sokak, restoran, beach clublarımızda ciddi bir sorun yok. Geçen seneki performansla yürüyorlar. Otellerde de gelen tatilcilerden ciddi uzatmalar alıyoruz. Özellikle Çeşme’de alınan Covid-19 önlemlerindeki hassasiyetleri gördükçe gelen konuklar 2 gün, 3 gün tatillerini uzatıyorlar. Memnun oluyorlar. Bugüne kadar da hiçbir otelimizle ilgili bizlere ulaşan bir şikayet yok. Vaka sayısında da birkaç spesifik durum, dedikodu da diyebiliriz, herhangi bir olay yok. Bu da Çeşme’nin bir şansı. Uğraşlarımızın sonucunda oluşan avantajlarımız. Yani Çeşme, Ağustos ayında iyi bir dolulukla gider. Eylül’de de okulların açılışında en azından belli bir süreçte uzaktan eğitim tercihi kullanılırsa doluluklarımızı Eylül ayının sonuna kadar taşırız düşüncesindeyiz. Yani pandemiyi böyle bir sezonda bu şekilde atlatırsak Çeşme için çok çok önemli bir başarıdır diye kendimizi ödüllendirmemiz gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:51
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:30
|Yatsı
|22:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25