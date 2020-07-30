ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Çeşme’de belki geçen yılları yakalayamayacağız ama yaklaşacağız"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Turizmin başkenti Antalya’da otellerin yüzde 90’ı kapalıyken, Çeşme’deki otellerin yüzde 99’u açık olmasına rağmen bu kadar doluluk görebiliyoruz. Belki geçen yılları yakalayamayacağız ama yaklaşacağız diye umut ediyorum" dedi.

Çeşme turizminin pandemi sürecinden etkilense de Temmuz ayında bir toparlanma yaşadığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Temmuz ayının 15’inden bu yana hafta sonları Çeşme’de ciddi bir doluluk var. Bu doluluğu neredeyse tüm otellerimizde görüyoruz. Bu dolulukları hafta içine de taşımak istiyoruz. Hafta içi doluluklarımız, yüzde 50-60’ları yakaladı. En önemlisi turizmin başkenti Antalya’da otellerin yüzde 90’ı kapalıyken, Çeşme’deki otellerin yüzde 99’u açık olmasına rağmen bu kadar doluluk görebiliyoruz. Belki geçen yılları yakalayamayacağız ama yaklaşacağız diye umut ediyorum" diye konuştu.

"Geceleme sayısında 1 milyona ulaşmak için mücadele ediyoruz"

Geceleme hedefleri hakkında da açıklamada bulunan Demir, "28 bin yatağımız var. Geçen yıl 1,5 milyon gecelemeyle hizmet verdik. Bu yıl 1 milyona ulaşır mıyız diye mücadele ediyoruz. Ulaşma yolunda da gidiyor gibiyiz. Bu çok güzel bir sonuç. Çeşme’nin yıllardır iç turizme yaptığı, dışlamadığı, iç turizmi benimsediği bir hizmet ve anlayış var. Dolayısıyla biz bu hedefi yakalayacağız" dedi.

"Konuklarımız tatillerini uzatıyorlar"

Korona virüs önlemleri konusunda Çeşme’nin ve turizmcilerin ciddi tedbirler aldığını belirten Demir, "Sokak, restoran, beach clublarımızda ciddi bir sorun yok. Geçen seneki performansla yürüyorlar. Otellerde de gelen tatilcilerden ciddi uzatmalar alıyoruz. Özellikle Çeşme’de alınan Covid-19 önlemlerindeki hassasiyetleri gördükçe gelen konuklar 2 gün, 3 gün tatillerini uzatıyorlar. Memnun oluyorlar. Bugüne kadar da hiçbir otelimizle ilgili bizlere ulaşan bir şikayet yok. Vaka sayısında da birkaç spesifik durum, dedikodu da diyebiliriz, herhangi bir olay yok. Bu da Çeşme’nin bir şansı. Uğraşlarımızın sonucunda oluşan avantajlarımız. Yani Çeşme, Ağustos ayında iyi bir dolulukla gider. Eylül’de de okulların açılışında en azından belli bir süreçte uzaktan eğitim tercihi kullanılırsa doluluklarımızı Eylül ayının sonuna kadar taşırız düşüncesindeyiz. Yani pandemiyi böyle bir sezonda bu şekilde atlatırsak Çeşme için çok çok önemli bir başarıdır diye kendimizi ödüllendirmemiz gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.