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Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu

Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla yurt genelindeki turizm merkezleri hareketlenirken, ünlü tatil merkezi Çeşme’deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Ekonomi 30.12.2021, 16:01
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu

Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla yurt genelindeki turizm merkezleri hareketlenirken, ünlü tatil merkezi Çeşme’deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki 5 yıldızlı turistik oteller, yılbaşı nedeniyle son hazırlıklarını tamamladı. Oteller, yeni yıla özel çok sayıda etkinliği planlamasını yaptı. Oteller, misafirlerin keyifli bir yılbaşı gecesi geçirmesi için her ayrıntıyı düşünürken, ünlü tatil merkezindeki oteller şimdiden yüzde 100 doldu.

"5 yıldızlı otellerimizde çok güzel programlarımız var"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday, Çeşme’deki otellerin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Bu sene de 5 yıldızlı otellerimizde çok güzel programlarımız var. Çeşme ve Alaçatı’daki butik otellerimizin de yılbaşını yoğun geçireceklerini tahmin ediyorum. Bizim otelimizde doluluğumuz yüzde 90’larda. Yılbaşı akşamı keyifli bir gala programı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Yurt dışından yoğun misafir bekliyoruz"

2022 sezonu için yapılan erken rezervasyonların sezonun iyi gideceğinin göstergesi olduğunu ifade eden ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Buğday, "Yılbaşının hemen ertesinde de yeni sezonun hazırlıkları devam edecek. Yeni sezonda yurt dışından; Belçika, Almanya, Hollanda, Ukrayna’dan özellikle yoğun misafir bekliyoruz. Umudumuz, 2022’nin geçen yıllardan daha iyi olması. İzmir’e direkt uçuşların artması da bunda etken olacak. İç pazarda zaten yoğun geçen turizmi, yeni sezonda dış turizmle de yoğun bir şekilde taçlandırmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ünlü tatil merkezinde sokak konserleri de yapılacak

Öte yandan yılbaşı gecesi kent genelinde çeşitli konserlerde düzenlenecek. Alaçatı’da yılbaşı kutlamaları pazartesi gününden itibaren başlarken, yerel lezzetler ve el işi hediyeliklerin satışa sunulduğu tezgahlar ilgi gördü.

Bölgede DJ performansları ve sokak konserleri ile yılbaşı keyfi 5 güne yayıldı. Yılbaşı akşamı ise Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilecek yeni yıl partisinde ise "Oldies’n Goldies Forever Young" ile coşku zirveye ulaşacak. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda ise yılbaşı gecesi "Kolektif İstanbul Yeni Yıl Konseri" ile 2022 coşkuyla karşılanacak.

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